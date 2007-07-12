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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:20

Re: Місто Банк

  deneg net написав:і навіть не став вигадувади якісь казки про самольот з америки чи вірус

Ну, молодцы. Оказывается, Мисто и сам можем доллары печатать.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:24

  deneg net написав:Місто шикарно сьогодні відлистав мені закінчившийся валютний депозит с кругленькою сумою

Евро? или доллар?
Евро пока везде есть.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлень: 4074
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1
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:58

  lubopytnaya написав:
  deneg net написав:Місто шикарно сьогодні відлистав мені закінчившийся валютний депозит с кругленькою сумою

Евро? или доллар?
Евро пока везде есть.

долляри
deneg net
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