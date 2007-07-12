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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:20
deneg net написав:
і навіть не став вигадувади якісь казки про самольот з америки чи вірус
Ну, молодцы. Оказывается, Мисто и сам можем доллары печатать.
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 18 бер, 2020 14:24
deneg net написав:
Місто шикарно сьогодні відлистав мені закінчившийся валютний депозит с кругленькою сумою
Евро? или доллар?
Евро пока везде есть.
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:58
lubopytnaya написав: deneg net написав:
Місто шикарно сьогодні відлистав мені закінчившийся валютний депозит с кругленькою сумою
Евро? или доллар?
Евро пока везде есть.
долляри
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