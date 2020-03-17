Ну, молодцы. Оказывается, Мисто и сам можем доллары печатать.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:20
Re: Місто Банк
Ну, молодцы. Оказывается, Мисто и сам можем доллары печатать.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:24
Евро? или доллар?
Евро пока везде есть.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:58
Додано: Сер 18 бер, 2020 19:52
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:51
Цей банчік дуже сильно тряхнуло в 2009
Він тоді якимось чудом вижив, але були дуже великі проблеми: не виплачували депо, не було валюти та інше.
Відтоді вони зробили висновки, та не зважаючи на всякі прогони, стоять, як отой оловьяний солдатик.
Навіть у 2014 виплачували валютні депо без проблем.
Місто вже давно хоронять, але факт є факт - він живіше багатьох інших.
Не закликаю до розміщення в ньому грошей, але особисто мені подобається співпраця
|