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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:20

Re: Місто Банк

  deneg net написав:і навіть не став вигадувади якісь казки про самольот з америки чи вірус

Ну, молодцы. Оказывается, Мисто и сам можем доллары печатать.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:24

  deneg net написав:Місто шикарно сьогодні відлистав мені закінчившийся валютний депозит с кругленькою сумою

Евро? или доллар?
Евро пока везде есть.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:58

  lubopytnaya написав:
  deneg net написав:Місто шикарно сьогодні відлистав мені закінчившийся валютний депозит с кругленькою сумою

Евро? или доллар?
Евро пока везде есть.

долляри
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:52

  deneg net написав:долляри

Ну, что тут скажешь... Молодцы!
Не то, что госбанки и всякие Альфы
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:51

Цей банчік дуже сильно тряхнуло в 2009
Він тоді якимось чудом вижив, але були дуже великі проблеми: не виплачували депо, не було валюти та інше.
Відтоді вони зробили висновки, та не зважаючи на всякі прогони, стоять, як отой оловьяний солдатик.
Навіть у 2014 виплачували валютні депо без проблем.
Місто вже давно хоронять, але факт є факт - він живіше багатьох інших.
Не закликаю до розміщення в ньому грошей, але особисто мені подобається співпраця
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 06:16

  deneg net написав:Цей банчік дуже сильно тряхнуло в 2009
Він тоді якимось чудом вижив, але були дуже великі проблеми: не виплачували депо, не було валюти та інше.
Відтоді вони зробили висновки, та не зважаючи на всякі прогони, стоять, як отой оловьяний солдатик.
Навіть у 2014 виплачували валютні депо без проблем.
Місто вже давно хоронять, але факт є факт - він живіше багатьох інших.
Не закликаю до розміщення в ньому грошей, але особисто мені подобається співпраця

А мне проценты и отдельный вход на второй этаж
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 08:51

Re: Місто Банк

  sens написав:отдельный вход на второй этаж

Неплохо, но в подземное хранилище - лучше :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 19:51

ukrprom2014
Мисто банк сегодня спокойно отдал более 5000$ без предзаказа.
George
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:24

George
Хотят работать, стараются.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 06:01

  ukrprom2014 написав:
  sens написав:отдельный вход на второй этаж

Неплохо, но в подземное хранилище - лучше :)

Вы слишком много сидите на самоизоляции
никому не верю
sens
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