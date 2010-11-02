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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:20
deneg net написав:
і навіть не став вигадувади якісь казки про самольот з америки чи вірус
Ну, молодцы. Оказывается, Мисто и сам можем доллары печатать.
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 18 бер, 2020 14:24
deneg net написав:
Місто шикарно сьогодні відлистав мені закінчившийся валютний депозит с кругленькою сумою
Евро? или доллар?
Евро пока везде есть.
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:58
lubopytnaya написав: deneg net написав:
Місто шикарно сьогодні відлистав мені закінчившийся валютний депозит с кругленькою сумою
Евро? или доллар?
Евро пока везде есть.
долляри
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:52
deneg net написав:
долляри
Ну, что тут скажешь... Молодцы!
Не то, что госбанки и всякие Альфы
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 18 бер, 2020 21:51
Цей банчік дуже сильно тряхнуло в 2009
Він тоді якимось чудом вижив, але були дуже великі проблеми: не виплачували депо, не було валюти та інше.
Відтоді вони зробили висновки, та не зважаючи на всякі прогони, стоять, як отой оловьяний солдатик.
Навіть у 2014 виплачували валютні депо без проблем.
Місто вже давно хоронять, але факт є факт - він живіше багатьох інших.
Не закликаю до розміщення в ньому грошей, але особисто мені подобається співпраця
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deneg net
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Додано: Чет 19 бер, 2020 06:16
deneg net написав:
Цей банчік дуже сильно тряхнуло в 2009
Він тоді якимось чудом вижив, але були дуже великі проблеми: не виплачували депо, не було валюти та інше.
Відтоді вони зробили висновки, та не зважаючи на всякі прогони, стоять, як отой оловьяний солдатик.
Навіть у 2014 виплачували валютні депо без проблем.
Місто вже давно хоронять, але факт є факт - він живіше багатьох інших.
Не закликаю до розміщення в ньому грошей, але особисто мені подобається співпраця
А мне проценты и отдельный вход на второй этаж
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 19 бер, 2020 08:51
sens написав:
отдельный вход на второй этаж
Неплохо, но в подземное хранилище - лучше
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: Пон 23 бер, 2020 19:51
ukrprom2014
Мисто банк сегодня спокойно отдал более 5000$ без предзаказа.
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George
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Додано: Пон 23 бер, 2020 20:24
George
Хотят работать, стараются.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: Вів 24 бер, 2020 06:01
ukrprom2014 написав: sens написав:
отдельный вход на второй этаж
Неплохо, но в подземное хранилище - лучше
Вы слишком много сидите на самоизоляции
никому не верю
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sens
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