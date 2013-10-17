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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:31
Банк под шумок решил план по картам перевыполнить всем в принудительном порядке открывают хош не хош типа постановка нбу.
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БОБЁР
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Додано: Пон 06 кві, 2020 13:44
БОБЁР написав:
Банк под шумок решил план по картам перевыполнить всем в принудительном порядке открывают хош не хош типа постановка нбу.
Раньше было наоборот. Не хотели...)
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TDK
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Додано: Нед 12 кві, 2020 15:00
БОБЁР Предлагают, но не навязывают.Карточный бизнес здесь в зачаточном состоянии. Отрабатывают рекомендации НБУ, с целью снижения количества людей в отделениях, во время карантина
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mike64
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Нед 12 кві, 2020 10:53
kreuz
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