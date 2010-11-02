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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:31
Re: Місто Банк
Банк под шумок решил план по картам перевыполнить всем в принудительном порядке открывают хош не хош типа постановка нбу.
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:44
Додано: Нед 12 кві, 2020 15:00
БОБЁР Предлагают, но не навязывают.Карточный бизнес здесь в зачаточном состоянии. Отрабатывают рекомендации НБУ, с целью снижения количества людей в отделениях, во время карантина
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:01
Re: Місто Банк
Ну это наверное ближе к 12 апреля, я был 6 числа задолбались ждать в холе у охраны, пока она всем договора по картам распечатает и спустится на подпись вместе с кивитахами в кассу, мол крайний раз через кассу, а потом уже на карту, я гутарю а шо толку если комиссия 0.75 за съём а она грит расчитывайтесь в магазинах бесплатно, я посмеялся и позвонил сразу в нбу на робобабу, ну на следующий день нбу перезвонил с разъяснениями шо таки письмо было всем банкам но как вы говорите без навязки, ну я сказал шо успокойте город-банк а то заставляют у охранника на спине договора подписывать не солидно ну посмеялись вместе с нбу, а может после 6 уже и попустились. Спасибо за внимание.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:59
У банка впечатляющие ставки по валютным депозитам.
Но, я так понимаю, пополнение и снятие без комиссии только при личном присутствии в отделении?
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