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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:31

Re: Місто Банк

Банк под шумок решил план по картам перевыполнить всем в принудительном порядке открывают хош не хош типа постановка нбу.
БОБЁР
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:44

  БОБЁР написав:Банк под шумок решил план по картам перевыполнить всем в принудительном порядке открывают хош не хош типа постановка нбу.

Раньше было наоборот. Не хотели...)
TDK
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:00

БОБЁР Предлагают, но не навязывают.Карточный бизнес здесь в зачаточном состоянии. Отрабатывают рекомендации НБУ, с целью снижения количества людей в отделениях, во время карантина
mike64
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:01

Re: Місто Банк

Ну это наверное ближе к 12 апреля, я был 6 числа задолбались ждать в холе у охраны, пока она всем договора по картам распечатает и спустится на подпись вместе с кивитахами в кассу, мол крайний раз через кассу, а потом уже на карту, я гутарю а шо толку если комиссия 0.75 за съём а она грит расчитывайтесь в магазинах бесплатно, я посмеялся и позвонил сразу в нбу на робобабу, ну на следующий день нбу перезвонил с разъяснениями шо таки письмо было всем банкам но как вы говорите без навязки, ну я сказал шо успокойте город-банк а то заставляют у охранника на спине договора подписывать не солидно ну посмеялись вместе с нбу, а может после 6 уже и попустились. Спасибо за внимание.
БОБЁР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:59

У банка впечатляющие ставки по валютным депозитам.
Но, я так понимаю, пополнение и снятие без комиссии только при личном присутствии в отделении?
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:02

Adast
В отделении.
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ukrprom2014
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