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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:31

Re: Місто Банк

Банк под шумок решил план по картам перевыполнить всем в принудительном порядке открывают хош не хош типа постановка нбу.
БОБЁР
 
Повідомлень: 138
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:44

  БОБЁР написав:Банк под шумок решил план по картам перевыполнить всем в принудительном порядке открывают хош не хош типа постановка нбу.

Раньше было наоборот. Не хотели...)
TDK
 
Повідомлень: 989
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Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:00

БОБЁР Предлагают, но не навязывают.Карточный бизнес здесь в зачаточном состоянии. Отрабатывают рекомендации НБУ, с целью снижения количества людей в отделениях, во время карантина
mike64
 
Повідомлень: 632
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:01

Re: Місто Банк

Ну это наверное ближе к 12 апреля, я был 6 числа задолбались ждать в холе у охраны, пока она всем договора по картам распечатает и спустится на подпись вместе с кивитахами в кассу, мол крайний раз через кассу, а потом уже на карту, я гутарю а шо толку если комиссия 0.75 за съём а она грит расчитывайтесь в магазинах бесплатно, я посмеялся и позвонил сразу в нбу на робобабу, ну на следующий день нбу перезвонил с разъяснениями шо таки письмо было всем банкам но как вы говорите без навязки, ну я сказал шо успокойте город-банк а то заставляют у охранника на спине договора подписывать не солидно ну посмеялись вместе с нбу, а может после 6 уже и попустились. Спасибо за внимание.
БОБЁР
 
Повідомлень: 138
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:59

У банка впечатляющие ставки по валютным депозитам.
Но, я так понимаю, пополнение и снятие без комиссии только при личном присутствии в отделении?
Adast
 
Повідомлень: 23
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:02

Adast
В отделении.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1680
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:14

Re: Місто Банк

С понедельника падают ставки- кто не успел застолбиться - велкам
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:57

  бульбик написав:С понедельника падают ставки- кто не успел застолбиться - велкам

Немає на західних теренах цієї банки. :(
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:59

бульбик а чи не стрьомно? Можно сюди нести доляри?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:19

  ihorsic написав:бульбик а чи не стрьомно? Можно сюди нести доляри?

Доллары конечно же нет, а гривны в рамках фонда - да
бульбик
 
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