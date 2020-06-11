Додано: Пон 13 кві, 2020 18:01

Ну это наверное ближе к 12 апреля, я был 6 числа задолбались ждать в холе у охраны, пока она всем договора по картам распечатает и спустится на подпись вместе с кивитахами в кассу, мол крайний раз через кассу, а потом уже на карту, я гутарю а шо толку если комиссия 0.75 за съём а она грит расчитывайтесь в магазинах бесплатно, я посмеялся и позвонил сразу в нбу на робобабу, ну на следующий день нбу перезвонил с разъяснениями шо таки письмо было всем банкам но как вы говорите без навязки, ну я сказал шо успокойте город-банк а то заставляют у охранника на спине договора подписывать не солидно ну посмеялись вместе с нбу, а может после 6 уже и попустились. Спасибо за внимание.