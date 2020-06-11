RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Місто Банк

Місто Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:41

  бульбик написав:
  ihorsic написав:бульбик а чи не стрьомно? Можно сюди нести доляри?

Доллары конечно же нет, а гривны в рамках фонда - да

А что, доллары в рамках фонда разве не возвращают?
Adast
 
Повідомлень: 23
З нами з: 04.06.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:23

Re: Місто Банк

Как вообще банк работает стабильно? без нариканий? Депо отдают в срок???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
Повідомлень: 535
З нами з: 07.04.10
Подякував: 30 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:13

  ihorsic написав:Как вообще банк работает стабильно? без нариканий? Депо отдают в срок???

Были какие-то проблемы в одном из отделений, но давно не слышно уже, видимо, порешали. Если интересно в каком - отмотайте назад, я не помню. Остальные, вроде, без нареканий. Суммы порядка $1000-2000 даже заказывать не нужно.
M-Audio
 
Повідомлень: 1746
З нами з: 23.03.11
Подякував: 300 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 68697071
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4102, 4103, 4104
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41038 4974840
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 23:52
Bosstone
Идея Банк 1 ... 1812, 1813, 1814
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18134 2549847
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 23:43
Striker
Альфа-Банк 1 ... 8672, 8673, 8674
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86737 10173587
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 23:27
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (703)
12.06.2020 00:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.