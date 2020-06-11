А что, доллары в рамках фонда разве не возвращают?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 22:41
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:23
Re: Місто Банк
Как вообще банк работает стабильно? без нариканий? Депо отдают в срок???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:13
Были какие-то проблемы в одном из отделений, но давно не слышно уже, видимо, порешали. Если интересно в каком - отмотайте назад, я не помню. Остальные, вроде, без нареканий. Суммы порядка $1000-2000 даже заказывать не нужно.
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