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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:41

  бульбик написав:
  ihorsic написав:бульбик а чи не стрьомно? Можно сюди нести доляри?

Доллары конечно же нет, а гривны в рамках фонда - да

А что, доллары в рамках фонда разве не возвращают?
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:23

Re: Місто Банк

Как вообще банк работает стабильно? без нариканий? Депо отдают в срок???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:13

  ihorsic написав:Как вообще банк работает стабильно? без нариканий? Депо отдают в срок???

Были какие-то проблемы в одном из отделений, но давно не слышно уже, видимо, порешали. Если интересно в каком - отмотайте назад, я не помню. Остальные, вроде, без нареканий. Суммы порядка $1000-2000 даже заказывать не нужно.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:00

  ihorsic написав:Как вообще банк работает стабильно? без нариканий? Депо отдают в срок???

По крайней мере, в разгар эпидемии, когда все банки рассказывали байки про "валюты сейчас нет, т.к. самолеты не летают", Мисто был практически единственным банком, кто выдавал валютные вклады в полном размере даже без предзаказа.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:13

Re: Місто Банк

  M-Audio написав:Суммы порядка $1000-2000 даже заказывать не нужно.

Сегодня 1к$ отдали без пердзаказа.
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ukrprom2014
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