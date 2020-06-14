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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 22:41
бульбик написав: ihorsic написав:бульбик
а чи не стрьомно? Можно сюди нести доляри?
Доллары конечно же нет, а гривны в рамках фонда - да
А что, доллары в рамках фонда разве не возвращают?
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:23
Как вообще банк работает стабильно? без нариканий? Депо отдают в срок???
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ihorsic
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:13
ihorsic написав:
Как вообще банк работает стабильно? без нариканий? Депо отдают в срок???
Были какие-то проблемы в одном из отделений, но давно не слышно уже, видимо, порешали. Если интересно в каком - отмотайте назад, я не помню. Остальные, вроде, без нареканий. Суммы порядка $1000-2000 даже заказывать не нужно.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 09:00
ihorsic написав:
Как вообще банк работает стабильно? без нариканий? Депо отдают в срок???
По крайней мере, в разгар эпидемии, когда все банки рассказывали байки про "валюты сейчас нет, т.к. самолеты не летают", Мисто был практически единственным банком, кто выдавал валютные вклады в полном размере даже без предзаказа.
Жадность и Отвага!
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:13
M-Audio написав:
Суммы порядка $1000-2000 даже заказывать не нужно.
Сегодня 1к$ отдали без пердзаказа.
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