|
|
|
Місто Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2020 13:31
бульбик написав:
Их не просто порезали, а уничтожили почти под 0. Значит будет оттуда вынос денег от вкладчиков
Для постоянных вкладчиков осталась лазейка - "Програма лояльності для постійних вкладників АТ «Місто Банк»: - дозволити пролонгувати депозитні вклади, що закінчились на умовах залучення коштів від фізичних осіб на депозитні рахунки затверджених протоколом КУАП № 88 від 11.06.2020р.". Скорее всего получили от НБУ лимит на привлечение новых депозитов физических лиц до исправления нарушения норматива регулятивного капитала...
-
AlexSV
-
-
- Повідомлень: 1252
- З нами з: 11.02.09
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 чер, 2020 13:50
бульбик написав:
Мда ...очень это удивительно и как-то радикально они поменяли свою политику вкладов за один день. Либо получили кучу дешёвых денег откуда-то, либо получили серьёзный нагоняй из НБУ ( хотя и раньше наверняка получали), либо что-то третье о чём думать и не хочется.
Вот я об этом и писал, так называемый третий вариант
-
бульбик
-
-
- Повідомлень: 672
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 чер, 2020 21:07
получили по шапке по результатам стресс-тестов НБУ
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 1830
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 чер, 2020 23:35
emeta написав:
получили по шапке по результатам стресс-тестов НБУ
Ні, тут стрес тестів не проводили...й так справи в банки кепські.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 33895
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1692 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|584
|84516
|
|
|131
|31698
|
|
|41361
|5005807
|
Чет 25 чер, 2020 23:08
Adast
|