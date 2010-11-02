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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 13:31

  бульбик написав:Их не просто порезали, а уничтожили почти под 0. Значит будет оттуда вынос денег от вкладчиков

Для постоянных вкладчиков осталась лазейка - "Програма лояльності для постійних вкладників АТ «Місто Банк»: - дозволити пролонгувати депозитні вклади, що закінчились на умовах залучення коштів від фізичних осіб на депозитні рахунки затверджених протоколом КУАП № 88 від 11.06.2020р.". Скорее всего получили от НБУ лимит на привлечение новых депозитов физических лиц до исправления нарушения норматива регулятивного капитала...
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 13:50

  бульбик написав:Мда ...очень это удивительно и как-то радикально они поменяли свою политику вкладов за один день. Либо получили кучу дешёвых денег откуда-то, либо получили серьёзный нагоняй из НБУ ( хотя и раньше наверняка получали), либо что-то третье о чём думать и не хочется.


Вот я об этом и писал, так называемый третий вариант
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 21:07

получили по шапке по результатам стресс-тестов НБУ
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:35

  emeta написав:получили по шапке по результатам стресс-тестов НБУ

Ні, тут стрес тестів не проводили...й так справи в банки кепські.
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:36

  lubopytnaya написав:
  deneg net написав:і навіть не став вигадувади якісь казки про самольот з америки чи вірус

Ну, молодцы. Оказывается, Мисто и сам можем доллары печатать.


відать НБУ розкурив схему - долари виявились фальшиві :mrgreen:
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:14

  AlexSV написав: Скорее всего получили от НБУ лимит на привлечение новых депозитов физических лиц до исправления нарушения норматива регулятивного капитала...

Но при этом для юрлиц ставки подняли до 16% годовых.

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Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:46

  lubopytnaya написав:
  AlexSV написав: Скорее всего получили от НБУ лимит на привлечение новых депозитов физических лиц до исправления нарушения норматива регулятивного капитала...

Но при этом для юрлиц ставки подняли до 16% годовых.

Зображення


Ну деньги то нужны, а поскольку краник новых депозитов физиков перекрыт, надо же их где то брать))
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:51

  greenozon написав:відать НБУ розкурив схему - долари виявились фальшиві :mrgreen:

Ну, для старых лояльных клиентов особо ничего не меняется.
Пролонгация от 1000 грн и пополнение протягом перших 2/3 строку вкладу
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 10:35

  AlexSV написав:Ну деньги то нужны, а поскольку краник новых депозитов физиков перекрыт, надо же их где то брать))

Свои карманные юрики и будут пикничковать
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:42

по текущим депо хоть не режут ставки?
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Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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