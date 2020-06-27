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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 01:36

  emeta написав:по текущим депо хоть не режут ставки?

Пока не режут.
Уже который год тут держу доллары под 5,75% :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 07:08

  MASolomko написав:Они даже акционные % убрали досрочно, хотя тут до завершения акции осталось пару дней.
А я думал зайти к ним)

Тіко не в нас! Шукайте тут мої дописи, якщо цікавлять подробиці місцевих страждань. Вважайте, що це знак ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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kreuz
 
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