Пока не режут.
Уже который год тут держу доллары под 5,75%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 чер, 2020 01:36
Пока не режут.
Уже который год тут держу доллары под 5,75%
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 28 чер, 2020 07:08
Тіко не в нас! Шукайте тут мої дописи, якщо цікавлять подробиці місцевих страждань. Вважайте, що це знак ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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