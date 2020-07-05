Пока не режут.
Уже который год тут держу доллары под 5,75%
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 чер, 2020 01:36
Пока не режут.
Уже который год тут держу доллары под 5,75%
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 28 чер, 2020 07:08
Тіко не в нас! Шукайте тут мої дописи, якщо цікавлять подробиці місцевих страждань. Вважайте, що це знак ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Нед 05 лип, 2020 10:56
Re: Місто Банк
А как пополнять вклады разрешает? И вообще что слышно? Как здоровье банка?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Нед 05 лип, 2020 13:20
Сумма пополнения не ограничена.
Но пополнять можно только в течение 2/3 строка вклада
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 06 лип, 2020 18:36
Мистянам
Місто Банк хочуть оголосити неплатоспроможним
Таке питання було винесено на порядок денний Національного банку вперше за три роки. Про це повідомляє UBR, посилаючись на власні джерела в Нацбанку.
За даними видання, 16 червня 2020 року правління НБУ зібралося на засідання, на якому розглядалося питання про визнання неплатоспроможним АТ «Місто Банк». Засідання закінчилося безрезультатно, його перенесли.
Проте в банку було введено особливий режим, а 26 червня його вже перенесли до числа проблемних.
Додано: Пон 06 лип, 2020 19:21
На новые ставки вряд ли найдут новых клиентов физиков , так что очень похоже на правду
никому не верю
Додано: Пон 06 лип, 2020 19:21
Re: Місто Банк
Додано: Пон 06 лип, 2020 19:25
Недавнее сумасшедшее снижение депозитных ставок может быть частью "антикризових заходів", или вежливой просьбой не открывать депозиты (чтоб не говорить прямо о проблемности)
Украина - богатая страна!
|