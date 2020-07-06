RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Місто Банк

Місто Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 01:36

  emeta написав:по текущим депо хоть не режут ставки?

Пока не режут.
Уже который год тут держу доллары под 5,75% :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4176
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1266 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 07:08

  MASolomko написав:Они даже акционные % убрали досрочно, хотя тут до завершения акции осталось пару дней.
А я думал зайти к ним)

Тіко не в нас! Шукайте тут мої дописи, якщо цікавлять подробиці місцевих страждань. Вважайте, що це знак ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2496
З нами з: 10.12.07
Подякував: 137 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:56

Re: Місто Банк

А как пополнять вклады разрешает? И вообще что слышно? Как здоровье банка?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
Повідомлень: 543
З нами з: 07.04.10
Подякував: 31 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:20

  ihorsic написав:А как пополнять вклады разрешает? И вообще что слышно?

Сумма пополнения не ограничена.
Но пополнять можно только в течение 2/3 строка вклада
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4176
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1266 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:36

Мистянам

Місто Банк хочуть оголосити неплатоспроможним
Таке питання було винесено на порядок денний Національного банку вперше за три роки. Про це повідомляє UBR, посилаючись на власні джерела в Нацбанку.
За даними видання, 16 червня 2020 року правління НБУ зібралося на засідання, на якому розглядалося питання про визнання неплатоспроможним АТ «Місто Банк». Засідання закінчилося безрезультатно, його перенесли.
Проте в банку було введено особливий режим, а 26 червня його вже перенесли до числа проблемних.
https://minfin.com.ua/ua/2020/07/06/48375353/
Avatar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 266
З нами з: 24.08.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:21

  Avatar написав:Місто Банк хочуть оголосити неплатоспроможним
Таке питання було винесено на порядок денний Національного банку вперше за три роки. Про це повідомляє UBR, посилаючись на власні джерела в Нацбанку.
За даними видання, 16 червня 2020 року правління НБУ зібралося на засідання, на якому розглядалося питання про визнання неплатоспроможним АТ «Місто Банк». Засідання закінчилося безрезультатно, його перенесли.
Проте в банку було введено особливий режим, а 26 червня його вже перенесли до числа проблемних.
https://minfin.com.ua/ua/2020/07/06/48375353/

На новые ставки вряд ли найдут новых клиентов физиков , так что очень похоже на правду
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12187
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:21

Re: Місто Банк

а оце як https://www.mistobank.com.ua/ua/news/view/285/
Вадимка
 
Повідомлень: 133
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:25

Недавнее сумасшедшее снижение депозитных ставок может быть частью "антикризових заходів", или вежливой просьбой не открывать депозиты (чтоб не говорить прямо о проблемности)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11888
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6953 раз.
Подякували: 3155 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:55

Cёдня был, вроде,все нормально. Закончился депо, пополнил столб.
demichh
 
Повідомлень: 2403
З нами з: 09.12.10
Подякував: 123 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:48

  Avatar написав:Місто Банк хочуть оголосити неплатоспроможним
Таке питання було винесено на порядок денний Національного банку вперше за три роки. Про це повідомляє UBR, посилаючись на власні джерела в Нацбанку.
За даними видання, 16 червня 2020 року правління НБУ зібралося на засідання, на якому розглядалося питання про визнання неплатоспроможним АТ «Місто Банк». Засідання закінчилося безрезультатно, його перенесли.
Проте в банку було введено особливий режим, а 26 червня його вже перенесли до числа проблемних.
https://minfin.com.ua/ua/2020/07/06/48375353/


Ядроьна матрьона!!!
цеж бандитка (рожкова) починає свою гру грати!

верніть назад дядЯшу :shock:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8904
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 71727374>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ramaz і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8742, 8743, 8744
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
87431 10255659
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 22:34
unicdima
А-Банк 1 ... 1664, 1665, 1666
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16651 2306672
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 21:01
andreyiskra
Идея Банк 1 ... 1832, 1833, 1834
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18330 2568617
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 17:32
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.