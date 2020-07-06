MASolomko написав:Они даже акционные % убрали досрочно, хотя тут до завершения акции осталось пару дней. А я думал зайти к ним)
Тіко не в нас! Шукайте тут мої дописи, якщо цікавлять подробиці місцевих страждань. Вважайте, що це знак ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Місто Банк хочуть оголосити неплатоспроможним Таке питання було винесено на порядок денний Національного банку вперше за три роки. Про це повідомляє UBR, посилаючись на власні джерела в Нацбанку. За даними видання, 16 червня 2020 року правління НБУ зібралося на засідання, на якому розглядалося питання про визнання неплатоспроможним АТ «Місто Банк». Засідання закінчилося безрезультатно, його перенесли. Проте в банку було введено особливий режим, а 26 червня його вже перенесли до числа проблемних. https://minfin.com.ua/ua/2020/07/06/48375353/
Avatar написав:Місто Банк хочуть оголосити неплатоспроможним Таке питання було винесено на порядок денний Національного банку вперше за три роки. Про це повідомляє UBR, посилаючись на власні джерела в Нацбанку. За даними видання, 16 червня 2020 року правління НБУ зібралося на засідання, на якому розглядалося питання про визнання неплатоспроможним АТ «Місто Банк». Засідання закінчилося безрезультатно, його перенесли. Проте в банку було введено особливий режим, а 26 червня його вже перенесли до числа проблемних. https://minfin.com.ua/ua/2020/07/06/48375353/
На новые ставки вряд ли найдут новых клиентов физиков , так что очень похоже на правду
Avatar написав:Місто Банк хочуть оголосити неплатоспроможним Таке питання було винесено на порядок денний Національного банку вперше за три роки. Про це повідомляє UBR, посилаючись на власні джерела в Нацбанку. За даними видання, 16 червня 2020 року правління НБУ зібралося на засідання, на якому розглядалося питання про визнання неплатоспроможним АТ «Місто Банк». Засідання закінчилося безрезультатно, його перенесли. Проте в банку було введено особливий режим, а 26 червня його вже перенесли до числа проблемних. https://minfin.com.ua/ua/2020/07/06/48375353/
Ядроьна матрьона!!! цеж бандитка (рожкова) починає свою гру грати!