RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Місто Банк

Місто Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:28

  Вадимка написав:а оце як https://www.mistobank.com.ua/ua/news/view/285/

Російською мовою: "Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика" — Марк Твен
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 312
З нами з: 12.01.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 71727374
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Google Adsense [Bot], ramaz і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8742, 8743, 8744
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
87431 10255659
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 22:34
unicdima
А-Банк 1 ... 1664, 1665, 1666
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16651 2306672
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 21:01
andreyiskra
Идея Банк 1 ... 1832, 1833, 1834
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18330 2568617
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 17:32
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.