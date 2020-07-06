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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 22:28
Російською мовою: "Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика" — Марк Твен
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Ой+