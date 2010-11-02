Банк выполняет почти все нормы НБУ ( есть куча банков, которые справляются гораздо хуже), выполняет все обязательства перед вкладчиками. Разговоры о признании неплатёжеспособным - это чья-то месть в условиях изменившейся власти в самом НБУ.
бульбик написав:Банк выполняет почти все нормы НБУ ( есть куча банков, которые справляются гораздо хуже), выполняет все обязательства перед вкладчиками. Разговоры о признании неплатёжеспособным - это чья-то месть в условиях изменившейся власти в самом НБУ.
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