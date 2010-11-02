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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:28

  Вадимка написав:а оце як https://www.mistobank.com.ua/ua/news/view/285/

Російською мовою: "Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика" — Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:35

Re: Місто Банк

Банк выполняет почти все нормы НБУ ( есть куча банков, которые справляются гораздо хуже), выполняет все обязательства перед вкладчиками. Разговоры о признании неплатёжеспособным - это чья-то месть в условиях изменившейся власти в самом НБУ.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:52

  бульбик написав:Банк выполняет почти все нормы НБУ ( есть куча банков, которые справляются гораздо хуже), выполняет все обязательства перед вкладчиками. Разговоры о признании неплатёжеспособным - это чья-то месть в условиях изменившейся власти в самом НБУ.

Звідки інфо?
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:54

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Почитай ветку выше
бульбик
 
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