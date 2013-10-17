Банк выполняет почти все нормы НБУ ( есть куча банков, которые справляются гораздо хуже), выполняет все обязательства перед вкладчиками. Разговоры о признании неплатёжеспособным - это чья-то месть в условиях изменившейся власти в самом НБУ.
бульбик написав:Банк выполняет почти все нормы НБУ ( есть куча банков, которые справляются гораздо хуже), выполняет все обязательства перед вкладчиками. Разговоры о признании неплатёжеспособным - это чья-то месть в условиях изменившейся власти в самом НБУ.
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Avatar написав:Місто Банк хочуть оголосити неплатоспроможним Таке питання було винесено на порядок денний Національного банку вперше за три роки. Про це повідомляє UBR, посилаючись на власні джерела в Нацбанку. За даними видання, 16 червня 2020 року правління НБУ зібралося на засідання, на якому розглядалося питання про визнання неплатоспроможним АТ «Місто Банк». Засідання закінчилося безрезультатно, його перенесли. Проте в банку було введено особливий режим, а 26 червня його вже перенесли до числа проблемних. https://minfin.com.ua/ua/2020/07/06/48375353/
Мне кажется что данная информация не совсем правдивая, т.к. по действующим нормам вначале банк признают проблемным, а уже впоследствии-неплатежеспособным. Да, были случаи мгновенного лишения лицензии, даже без ВА (банк Премиум), но там это было связано с отмыванием денег. А в данном случае, якобы 16 рассматривали вопрос о неплатежеспособности, но не сложилось, а 26 - признание проблемным. В информацию про 26 верю, это подтверждается синхронным снижением депозитных ставок на новые депозиты, что вызвано необходимостью придерживаться лимита привлечённых средств от физ/лиц (обычно такая мера применяется при признании банка проблемным). Надеюсь, что банк сможет пережить этот неприятный период и восстановит работу в обычном режиме.
бульбик написав:Сейчас с приходом нового руководства в НБУ узнаем может всё не так уж и плохо у этой банки - просто на них старые кадры зуб точили, а может всё и наИборот
Команды, что старым, что новым дают одни и те же кадры. Думаете в НБУ кто-то и что-то решает самостоятельно?
Ну и "мисто" тоже был не первосортным банком задолго до этого. Яша, зная о своей отставке, может просто решил "не брать грех на душу". Рожкова, если что-то и произойдёт, - просто констатирует давно известный факт.
Но это может быть преподнесено как "при Яше такого не было", хотя по сути разницы нет