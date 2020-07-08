..В то же время в самом банке не прокомментировали ситуацию, а в Нацбанке официально отказались обсуждать этот вопрос в связи с банковской тайной, гарантированной законом.



Тем не менее источники медиа на рынке подтвердили, что у банка действительно есть проблемы: "Есть много банков, которые нарушают нормативы, это и "Ощадбанк", и "Проминвестбанк", у "Мисто Банка" нарушений больше всех. Они прячут проблемные кредитные портфели и не формируют резервы".



Авторы статьи приводят открытую Нацбанком отчетность, где указано, что в настоящее время у финучреждения есть нарушения сразу по четырем индикаторам, а по одному — пограничное значение..