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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:28

  Вадимка написав:а оце як https://www.mistobank.com.ua/ua/news/view/285/

Російською мовою: "Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика" — Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:35

Re: Місто Банк

Банк выполняет почти все нормы НБУ ( есть куча банков, которые справляются гораздо хуже), выполняет все обязательства перед вкладчиками. Разговоры о признании неплатёжеспособным - это чья-то месть в условиях изменившейся власти в самом НБУ.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:52

  бульбик написав:Банк выполняет почти все нормы НБУ ( есть куча банков, которые справляются гораздо хуже), выполняет все обязательства перед вкладчиками. Разговоры о признании неплатёжеспособным - это чья-то месть в условиях изменившейся власти в самом НБУ.

Звідки інфо?
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:54

Квесторе_поверніться

Почитай ветку выше
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:26

  Avatar написав:Місто Банк хочуть оголосити неплатоспроможним
Таке питання було винесено на порядок денний Національного банку вперше за три роки. Про це повідомляє UBR, посилаючись на власні джерела в Нацбанку.
За даними видання, 16 червня 2020 року правління НБУ зібралося на засідання, на якому розглядалося питання про визнання неплатоспроможним АТ «Місто Банк». Засідання закінчилося безрезультатно, його перенесли.
Проте в банку було введено особливий режим, а 26 червня його вже перенесли до числа проблемних.
https://minfin.com.ua/ua/2020/07/06/48375353/

Мне кажется что данная информация не совсем правдивая, т.к. по действующим нормам вначале банк признают проблемным, а уже впоследствии-неплатежеспособным. Да, были случаи мгновенного лишения лицензии, даже без ВА (банк Премиум), но там это было связано с отмыванием денег. А в данном случае, якобы 16 рассматривали вопрос о неплатежеспособности, но не сложилось, а 26 - признание проблемным. В информацию про 26 верю, это подтверждается синхронным снижением депозитных ставок на новые депозиты, что вызвано необходимостью придерживаться лимита привлечённых средств от физ/лиц (обычно такая мера применяется при признании банка проблемным). Надеюсь, что банк сможет пережить этот неприятный период и восстановит работу в обычном режиме.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:14

Re: Місто Банк

Сейчас с приходом нового руководства в НБУ узнаем может всё не так уж и плохо у этой банки - просто на них старые кадры зуб точили, а может всё и наИборот
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 20:00

  бульбик написав:Сейчас с приходом нового руководства в НБУ узнаем может всё не так уж и плохо у этой банки - просто на них старые кадры зуб точили, а может всё и наИборот

Команды, что старым, что новым дают одни и те же кадры. Думаете в НБУ кто-то и что-то решает самостоятельно?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:02

  ruvex написав:
  бульбик написав:Сейчас с приходом нового руководства в НБУ узнаем может всё не так уж и плохо у этой банки - просто на них старые кадры зуб точили, а может всё и наИборот

Команды, что старым, что новым дают одни и те же кадры. Думаете в НБУ кто-то и что-то решает самостоятельно?

Ну и "мисто" тоже был не первосортным банком задолго до этого.
Яша, зная о своей отставке, может просто решил "не брать грех на душу".
Рожкова, если что-то и произойдёт, - просто констатирует давно известный факт.

Но это может быть преподнесено как "при Яше такого не было", хотя по сути разницы нет
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 23:02

  Avatar написав:Місто Банк хочуть оголосити неплатоспроможним
Таке питання було винесено на порядок денний Національного банку вперше за три роки. Про це повідомляє UBR, посилаючись на власні джерела в Нацбанку.
За даними видання, 16 червня 2020 року правління НБУ зібралося на засідання, на якому розглядалося питання про визнання неплатоспроможним АТ «Місто Банк». Засідання закінчилося безрезультатно, його перенесли.
Проте в банку було введено особливий режим, а 26 червня його вже перенесли до числа проблемних.
https://minfin.com.ua/ua/2020/07/06/48375353/

Нет такой статьи на минфине.
Обосрался минфин сливом и быренько удалил.
Давно уже замечаю бока у этого ресурса, больше им не верю
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 00:05

..В то же время в самом банке не прокомментировали ситуацию, а в Нацбанке официально отказались обсуждать этот вопрос в связи с банковской тайной, гарантированной законом.

Тем не менее источники медиа на рынке подтвердили, что у банка действительно есть проблемы: "Есть много банков, которые нарушают нормативы, это и "Ощадбанк", и "Проминвестбанк", у "Мисто Банка" нарушений больше всех. Они прячут проблемные кредитные портфели и не формируют резервы".

Авторы статьи приводят открытую Нацбанком отчетность, где указано, что в настоящее время у финучреждения есть нарушения сразу по четырем индикаторам, а по одному — пограничное значение..


https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ym-370291/
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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