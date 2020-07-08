Додано: Чет 09 лип, 2020 11:18

МІСТО БАНК ЗАЯВЛЯЄ, ЩО В ЧЕРВНІ УСУНУВ ПОРУШЕННЯ НИЗКИ НОРМАТИВІВ НБУ



Місто Банк повідомив, що 10 серпня плануються позачергові збори його акціонерів, на яких буде розглядатися питання про збільшення його статутного капіталу на 272 млн грн - до 984,1 млн грн.



Розміщення відповідних акцій додаткової емісії планується серед нинішній акціонерів фінустанови.



За даними НБУ, на 1 червня Місто Банк порушував норматив регулятивного капіталу, який має бути не менше 200 млн грн, а по факту склав 169 млн грн.



Також Місто Банк порушував норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), який у нього становив 43,46%, а мав би не перевищувати 20% (як для спеціалізованого ощадного банку).



Крім того, Місто Банк порушував норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв; має бути не менше 100%), який у нього становив 27,21%.



За січень-травень Місто Банк декларував прибуток 4,8 млн грн, при цьому на 1 червня він був єдиним банком на ринку, в якого процентні витрати перевищили процентні доходи (на 9,4 млн грн).



Борг Місто Банку перед НБУ по рефінансуванню на 1 червня становив 173,2 млн грн.



За інформацією регулятора, 97,2% акцій Місто Банку належать Івану Фурсіну.



P.S.



Редакція Finbalance отримала лист від прес-служби Місто Банку, в якому констатується, що 9 липня на сайті банку було оприлюднено значення нормативів на 01.07.2020.



Коментар Місто Банку:



"Протягом червня 2020 банком було завершено виконання програми капіталізації та дотримано всіх нормативів капіталу:



- регулятивний капітал (Н1) – 212 млн грн (нормативне значення не менше 200 млн грн);



- норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) – 20,1% (нормативне значення не менше 10%);



- норматив адекватності основного капіталу (Н3) – 14,5% (нормативне значення не менше 7%).



Також банком дотримано всі нормативи ліквідності, зокрема коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) становить 200,4% (нормативне значення – не менше 100%), та повністю виконано норми обов’язкового резервування".



Від Finbalance: Щодо нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), то в Місто Банку він на 01.07.2020 становив 34,56%, а мав би не перевищувати 20% (як для спеціалізованого ощадного банку).