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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:18

МІСТО БАНК ЗАЯВЛЯЄ, ЩО В ЧЕРВНІ УСУНУВ ПОРУШЕННЯ НИЗКИ НОРМАТИВІВ НБУ

Місто Банк повідомив, що 10 серпня плануються позачергові збори його акціонерів, на яких буде розглядатися питання про збільшення його статутного капіталу на 272 млн грн - до 984,1 млн грн.

Розміщення відповідних акцій додаткової емісії планується серед нинішній акціонерів фінустанови.

За даними НБУ, на 1 червня Місто Банк порушував норматив регулятивного капіталу, який має бути не менше 200 млн грн, а по факту склав 169 млн грн.

Також Місто Банк порушував норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), який у нього становив 43,46%, а мав би не перевищувати 20% (як для спеціалізованого ощадного банку).

Крім того, Місто Банк порушував норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв; має бути не менше 100%), який у нього становив 27,21%.

За січень-травень Місто Банк декларував прибуток 4,8 млн грн, при цьому на 1 червня він був єдиним банком на ринку, в якого процентні витрати перевищили процентні доходи (на 9,4 млн грн).

Борг Місто Банку перед НБУ по рефінансуванню на 1 червня становив 173,2 млн грн.

За інформацією регулятора, 97,2% акцій Місто Банку належать Івану Фурсіну.

P.S.

Редакція Finbalance отримала лист від прес-служби Місто Банку, в якому констатується, що 9 липня на сайті банку було оприлюднено значення нормативів на 01.07.2020.

Коментар Місто Банку:

"Протягом червня 2020 банком було завершено виконання програми капіталізації та дотримано всіх нормативів капіталу:

- регулятивний капітал (Н1) – 212 млн грн (нормативне значення не менше 200 млн грн);

- норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) – 20,1% (нормативне значення не менше 10%);

- норматив адекватності основного капіталу (Н3) – 14,5% (нормативне значення не менше 7%).

Також банком дотримано всі нормативи ліквідності, зокрема коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) становить 200,4% (нормативне значення – не менше 100%), та повністю виконано норми обов’язкового резервування".

Від Finbalance: Щодо нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), то в Місто Банку він на 01.07.2020 становив 34,56%, а мав би не перевищувати 20% (як для спеціалізованого ощадного банку).
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:11

Мисто Банк хотят объявить неплатежеспособным. Будет ли новый банкопад
Автор: АЛЕКСЕЙ ЕРМОЛЕНКО

К концу года ожидаются "сюрпризы" у десятка банков

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ad-3894101
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:14

  greenozon написав:Мисто Банк хотят объявить неплатежеспособным. Будет ли новый банкопад
Автор: АЛЕКСЕЙ ЕРМОЛЕНКО

К концу года ожидаются "сюрпризы" у десятка банков

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ad-3894101

Есть много банков, которые нарушают нормативы, это и Ощадбанк, и Проминвестбанк, и другие, у Мисто Банка нарушений больше всех. Они прячут проблемные кредитные портфели и не формируют резервы. В конце осени – в декабре мы увидим "сюрпризы" примерно по 15 банкам", – сообщил UBR.ua источник на рынке.

Действительно, если проанализировать открытую Нацбанком отчетность, то в настоящее время у Мисто Банка имеют место нарушения сразу по четырем индикаторам, и по одному – пограничное значение. Отклонения от нормы "здорового" банка есть также у Проминвестбанка, Индустриалбанка, Мегабанка, Юнекс Банка, Первого инвестиционного банка, Банка инвестиций и сбережений, Универсал Банка, Альфа-банка, банка "Форвард", а также у государственных Ощадбанка и Приватбанка.

Очевидно, что к концу этого года в условиях коронакризиса, когда у предприятий, взявших кредиты в этих учреждениях, осложнится бизнес, нарастать проблемы будут также и у этих, а также, возможно, и у других банков.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:42

  Ukrainian написав:
  greenozon написав:Мисто Банк хотят объявить неплатежеспособным. Будет ли новый банкопад
Автор: АЛЕКСЕЙ ЕРМОЛЕНКО

К концу года ожидаются "сюрпризы" у десятка банков

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ad-3894101

Есть много банков, которые нарушают нормативы, это и Ощадбанк, и Проминвестбанк, и другие, у Мисто Банка нарушений больше всех. Они прячут проблемные кредитные портфели и не формируют резервы. В конце осени – в декабре мы увидим "сюрпризы" примерно по 15 банкам", – сообщил UBR.ua источник на рынке.

Действительно, если проанализировать открытую Нацбанком отчетность, то в настоящее время у Мисто Банка имеют место нарушения сразу по четырем индикаторам, и по одному – пограничное значение. Отклонения от нормы "здорового" банка есть также у Проминвестбанка, Индустриалбанка, Мегабанка, Юнекс Банка, Первого инвестиционного банка, Банка инвестиций и сбережений, Универсал Банка, Альфа-банка, банка "Форвард", а также у государственных Ощадбанка и Приватбанка.

Очевидно, что к концу этого года в условиях коронакризиса, когда у предприятий, взявших кредиты в этих учреждениях, осложнится бизнес, нарастать проблемы будут также и у этих, а также, возможно, и у других банков.

Вот авторитетный алексей ермоленко а-ля александр охрименко ,вангует на целебной грязи и предсказывает всем банкам кончину. Почему в этом списке нету Аркады,для меня тоже секрет,так как последняя на вклад 1000000+ предлагает 19%!!!
никому не верю
sens
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