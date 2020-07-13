Додано: Чет 09 лип, 2020 17:14

greenozon написав: Мисто Банк хотят объявить неплатежеспособным. Будет ли новый банкопад

Автор: АЛЕКСЕЙ ЕРМОЛЕНКО



К концу года ожидаются "сюрпризы" у десятка банков



https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ad-3894101 Мисто Банк хотят объявить неплатежеспособным. Будет ли новый банкопадАвтор: АЛЕКСЕЙ ЕРМОЛЕНКО

Есть много банков, которые нарушают нормативы, это и Ощадбанк, и Проминвестбанк, и другие, у Мисто Банка нарушений больше всех. Они прячут проблемные кредитные портфели и не формируют резервы. В конце осени – в декабре мы увидим "сюрпризы" примерно по 15 банкам", – сообщил UBR.ua источник на рынке.Действительно, если проанализировать открытую Нацбанком отчетность, то в настоящее время у Мисто Банка имеют место нарушения сразу по четырем индикаторам, и по одному – пограничное значение. Отклонения от нормы "здорового" банка есть также уОчевидно, что к концу этого года в условиях коронакризиса, когда у предприятий, взявших кредиты в этих учреждениях, осложнится бизнес, нарастать проблемы будут также и у этих, а также, возможно, и у других банков.