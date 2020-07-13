Додано: Вів 14 лип, 2020 15:49

VASH, в последние ВА наверно во всех банках смеялись, даже в день ВА.

Например Михайловский, Платинум, Фидо. Да и другие, типа Траста



Персонал в отделении зачастую знает меньше, чем внимательный и опытный форумчанин.



В одном банке, на вопрос о хороших сторонах их кредитки (они есть - кешбек, льготное снятие налички, и т.п.) - "девочка за столиком" ответила - "я не знаю. А зачем она нужна? У меня кредитка привата, и мне ее хватает"



Т.е. работница банка впрямую отшивает к конкурентам, по причине незнания своих продуктов.



И такая ситуация повсеместна, и не только в банковской сфере. Поэтому на мнения "на местах" я бы не сильно ориентировался

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте