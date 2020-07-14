МІСТО БАНК ЗАЯВЛЯЄ, ЩО В ЧЕРВНІ УСУНУВ ПОРУШЕННЯ НИЗКИ НОРМАТИВІВ НБУ
Місто Банк повідомив, що 10 серпня плануються позачергові збори його акціонерів, на яких буде розглядатися питання про збільшення його статутного капіталу на 272 млн грн - до 984,1 млн грн.
Розміщення відповідних акцій додаткової емісії планується серед нинішній акціонерів фінустанови.
За даними НБУ, на 1 червня Місто Банк порушував норматив регулятивного капіталу, який має бути не менше 200 млн грн, а по факту склав 169 млн грн.
Також Місто Банк порушував норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), який у нього становив 43,46%, а мав би не перевищувати 20% (як для спеціалізованого ощадного банку).
Крім того, Місто Банк порушував норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв; має бути не менше 100%), який у нього становив 27,21%.
За січень-травень Місто Банк декларував прибуток 4,8 млн грн, при цьому на 1 червня він був єдиним банком на ринку, в якого процентні витрати перевищили процентні доходи (на 9,4 млн грн).
Борг Місто Банку перед НБУ по рефінансуванню на 1 червня становив 173,2 млн грн.
За інформацією регулятора, 97,2% акцій Місто Банку належать Івану Фурсіну.
P.S.
Редакція Finbalance отримала лист від прес-служби Місто Банку, в якому констатується, що 9 липня на сайті банку було оприлюднено значення нормативів на 01.07.2020.
Коментар Місто Банку:
"Протягом червня 2020 банком було завершено виконання програми капіталізації та дотримано всіх нормативів капіталу:
- регулятивний капітал (Н1) – 212 млн грн (нормативне значення не менше 200 млн грн);
- норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) – 20,1% (нормативне значення не менше 10%);
- норматив адекватності основного капіталу (Н3) – 14,5% (нормативне значення не менше 7%).
Також банком дотримано всі нормативи ліквідності, зокрема коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) становить 200,4% (нормативне значення – не менше 100%), та повністю виконано норми обов’язкового резервування".
Від Finbalance: Щодо нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), то в Місто Банку він на 01.07.2020 становив 34,56%, а мав би не перевищувати 20% (як для спеціалізованого ощадного банку).
Есть много банков, которые нарушают нормативы, это и Ощадбанк, и Проминвестбанк, и другие, у Мисто Банка нарушений больше всех. Они прячут проблемные кредитные портфели и не формируют резервы. В конце осени – в декабре мы увидим "сюрпризы" примерно по 15 банкам", – сообщил UBR.ua источник на рынке.
Действительно, если проанализировать открытую Нацбанком отчетность, то в настоящее время у Мисто Банка имеют место нарушения сразу по четырем индикаторам, и по одному – пограничное значение. Отклонения от нормы "здорового" банка есть также у Проминвестбанка, Индустриалбанка, Мегабанка, Юнекс Банка, Первого инвестиционного банка, Банка инвестиций и сбережений, Универсал Банка, Альфа-банка, банка "Форвард", а также у государственных Ощадбанка и Приватбанка.
Очевидно, что к концу этого года в условиях коронакризиса, когда у предприятий, взявших кредиты в этих учреждениях, осложнится бизнес, нарастать проблемы будут также и у этих, а также, возможно, и у других банков.
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Есть много банков, которые нарушают нормативы, это и Ощадбанк, и Проминвестбанк, и другие, у Мисто Банка нарушений больше всех. Они прячут проблемные кредитные портфели и не формируют резервы. В конце осени – в декабре мы увидим "сюрпризы" примерно по 15 банкам", – сообщил UBR.ua источник на рынке.
Действительно, если проанализировать открытую Нацбанком отчетность, то в настоящее время у Мисто Банка имеют место нарушения сразу по четырем индикаторам, и по одному – пограничное значение. Отклонения от нормы "здорового" банка есть также у Проминвестбанка, Индустриалбанка, Мегабанка, Юнекс Банка, Первого инвестиционного банка, Банка инвестиций и сбережений, Универсал Банка, Альфа-банка, банка "Форвард", а также у государственных Ощадбанка и Приватбанка.
Очевидно, что к концу этого года в условиях коронакризиса, когда у предприятий, взявших кредиты в этих учреждениях, осложнится бизнес, нарастать проблемы будут также и у этих, а также, возможно, и у других банков.
Вот авторитетный алексей ермоленко а-ля александр охрименко ,вангует на целебной грязи и предсказывает всем банкам кончину. Почему в этом списке нету Аркады,для меня тоже секрет,так как последняя на вклад 1000000+ предлагает 19%!!!
Ukrainian написав:Отклонения от нормы "здорового" банка есть также у Проминвестбанка, Индустриалбанка, Мегабанка, Юнекс Банка, Первого инвестиционного банка, Банка инвестиций и сбережений, Универсал Банка, Альфа-банка, банка "Форвард", а также у государственных Ощадбанка и Приватбанка.
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Був у Київському відділенні (пер. Нестерівський), поповнив депозит у евро. На моє запитання чи ще не введена у них тимчасова адміністрація реготали, як від дуже влучного жарту. У залі сидить 5 (п"ять)!!! операторів. За останні роки - так завжди, ніколи не перетинався з іншими споживачами послуг банку. Важко бути прибутковими за умов такої ефективності використання робочої сили... Нараховані % складали біля 74 евро, вперше відмовили поповнити на наявну суму. Сказали що тільки можуть на 70 евро + мої 100 евро. На вході охоронець (вагою біля 40 кг із взуттям) уперше переписував данні мого паспорту на протязі 10 хв.
VASH, в последние ВА наверно во всех банках смеялись, даже в день ВА. Например Михайловский, Платинум, Фидо. Да и другие, типа Траста
Персонал в отделении зачастую знает меньше, чем внимательный и опытный форумчанин.
В одном банке, на вопрос о хороших сторонах их кредитки (они есть - кешбек, льготное снятие налички, и т.п.) - "девочка за столиком" ответила - "я не знаю. А зачем она нужна? У меня кредитка привата, и мне ее хватает"
Т.е. работница банка впрямую отшивает к конкурентам, по причине незнания своих продуктов.
И такая ситуация повсеместна, и не только в банковской сфере. Поэтому на мнения "на местах" я бы не сильно ориентировался
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234 Да я все это отлично знаю, сам работал на достаточно ответственной должности в центральном "аппарате" крупного банка. С положением дел сотрудники абсолютно не знакомы, да оно их, чесно говоря, и не интересует. Главное - чтобы не уволили, посудачить об перспективах увеличения зарплаты, выплатят ли бонусы...
VASH написав:Вкладчик1234 Да я все это отлично знаю, сам работал на достаточно ответственной должности в центральном "аппарате" крупного банка. С положением дел сотрудники абсолютно не знакомы, да оно их, чесно говоря, и не интересует. Главное - чтобы не уволили, посудачить об перспективах увеличения зарплаты, выплатят ли бонусы...
Ещё очень важно нажраться на корпоративе и знать кто с кем спит:)