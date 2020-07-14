шо за ЛГБТ ? В банке работают за деньги,бесплатно работают волонтеры или альтруисты,но потом и они разочаровываются и за деньги. Банк ограничения по картам не вводил , комиссии на р2р тоже. Тогда шо за шорох ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 11:09
шо за ЛГБТ ? В банке работают за деньги,бесплатно работают волонтеры или альтруисты,но потом и они разочаровываются и за деньги. Банк ограничения по картам не вводил , комиссии на р2р тоже. Тогда шо за шорох ?
никому не верю
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