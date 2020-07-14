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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:09

  newset написав:В Банках остались работать самые стрессоустойчивые. В лучшем случае этой девочке грозит выход замуж за богатенького клиента. На большее им рассчитывать увы не стоит.
шо за ЛГБТ ? В банке работают за деньги,бесплатно работают волонтеры или альтруисты,но потом и они разочаровываются и за деньги. Банк ограничения по картам не вводил , комиссии на р2р тоже. Тогда шо за шорох ?
никому не верю
sens
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