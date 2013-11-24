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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:09

  newset написав:В Банках остались работать самые стрессоустойчивые. В лучшем случае этой девочке грозит выход замуж за богатенького клиента. На большее им рассчитывать увы не стоит.
шо за ЛГБТ ? В банке работают за деньги,бесплатно работают волонтеры или альтруисты,но потом и они разочаровываются и за деньги. Банк ограничения по картам не вводил , комиссии на р2р тоже. Тогда шо за шорох ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:59

  sens написав:Тогда шо за шорох ?

Да пофиг нам эти шорохи! :wink:
В июне застолбилась 5К по ставке 16%, проценты ежемесячно.
Сегодня закончился депозит 100К и я его перекинула на этот столбик.
Более того, написала заявление, чтобы и еще один мой депозит, который заканчивается в августе, тоже перевели на этот столбик - дабы мне не тащиться в отделение.
Единственное, что меня напрягает, это валютный вклад по ставке 5,75%
Из-за него я не могу притащить в Мисто кучу свободной гривны под хорошие (по нынешним временам) проценты.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:17

Тут https://www.mistobank.com.ua/ua/financial-statements/
цифірь нормативів лежить на 1 липня.
Тільки в стовпці 7 цифірь не правильна.
Так що банка пішла на поправку...ще порадує прОцентом...мабуть.
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Квесторе_поверніться
 
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