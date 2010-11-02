шо за ЛГБТ ? В банке работают за деньги,бесплатно работают волонтеры или альтруисты,но потом и они разочаровываются и за деньги. Банк ограничения по картам не вводил , комиссии на р2р тоже. Тогда шо за шорох ?
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Додано: Сер 15 лип, 2020 11:09
шо за ЛГБТ ? В банке работают за деньги,бесплатно работают волонтеры или альтруисты,но потом и они разочаровываются и за деньги. Банк ограничения по картам не вводил , комиссии на р2р тоже. Тогда шо за шорох ?
никому не верю
Додано: Сер 15 лип, 2020 16:59
Да пофиг нам эти шорохи!
В июне застолбилась 5К по ставке 16%, проценты ежемесячно.
Сегодня закончился депозит 100К и я его перекинула на этот столбик.
Более того, написала заявление, чтобы и еще один мой депозит, который заканчивается в августе, тоже перевели на этот столбик - дабы мне не тащиться в отделение.
Единственное, что меня напрягает, это валютный вклад по ставке 5,75%
Из-за него я не могу притащить в Мисто кучу свободной гривны под хорошие (по нынешним временам) проценты.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:17
Тут
цифірь нормативів лежить на 1 липня.
Тільки в стовпці 7 цифірь не правильна.
Так що банка пішла на поправку...ще порадує прОцентом...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:04
А зачем вы так сразу оскорбления?
Я говорю как есть и что знаю.
Ну а вас как видел часто среди лопнувших банков, так и продолжаю, жизнь увы людей ничему не учит.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 01:48
Re: Місто Банк
Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:54
Я не буду спорить, ибо каждый остается при своем мнении.
Но дабы развеять ваши представления, хочу указать на тот факт, что специалисты, работая в одном из крупных отделений иностранного банка Украины, имеют зарплату не более 12-15 тыс грн. на руки (я уже молчу про периферию). С такими доходами не только станешь аскетом, но и в рабство кредитное себя отдашь. Такие вот реалии работы самых стрессоустойчивых работников всеми уважаемого Банковского бизнеса.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:32
Оціночне судження...не є чушь.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:33
что за женский принцип - я всегда говорю последнее! Про банк ,не теток с титьками на периферии, ЛИМИТОВ и КОМИССИЙ в связи с понижением ставки НБУ и процентов по срочным вкладом по счетам к депозиту Мистобанком не вводилось . Читать внимательно предпоследнее предложение.
никому не верю
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:58
Зачем Вы так усердно пытаетесь навязать свое мнение?
Я слово МистоБанк здесь вообще ни разу не указал, как и не дал оценку этому слову/названию, так же как и не обсуждал депозитные и прочие тарифы, не копал дальше вглубь про ставку НБУ, не осудил ни одно слово или убеждение кого-либо из участников форума.
Я писал здесь совсем о другом, поэтому разделяйте информацию, которую Вы внимательно читаете.
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