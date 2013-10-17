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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:40

  sens написав: что за женский принцип - я всегда говорю последнее! Про банк ,не теток с титьками на периферии, ЛИМИТОВ и КОМИССИЙ в связи с понижением ставки НБУ и процентов по срочным вкладом по счетам к депозиту Мистобанком не вводилось . Читать внимательно предпоследнее предложение.

Уж больно Ваше отношение к женщинам прельщает.
Мы сейчас уже совсем о другом начали.
Я писал про "гиблое дело - работать в Банках", девушки или парни там работают, жалко умы и время, и тех и других (начальники департаментов, которые выжимают соки, об этом никогда не признаются, а лишь только цинично улыбнутся).
Ну а самые пробивные кассирши или спецы уже давно замужем за богатыми клиентами 60+. Сам видел, сам знаю и не буду лукавить.
newset
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:14

Re: Місто Банк

  newset написав:Я писал про "гиблое дело - работать в Банках"

В шахті не гібле?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:15

  Квесторе_поверніться написав:
  newset написав:Я писал про "гиблое дело - работать в Банках"

В шахті не гібле?

:shock: Да, однозначно!
newset
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:25

Re: Місто Банк

  newset написав:Но дабы развеять ваши представления, хочу указать на тот факт, что специалисты, работая в одном из крупных отделений иностранного банка Украины, имеют зарплату не более 12-15 тыс грн. на руки (я уже молчу про периферию). С такими доходами не только станешь аскетом, но и в рабство кредитное себя отдашь. Такие вот реалии работы самых стрессоустойчивых работников всеми уважаемого Банковского бизнеса.

Бессмысленно оценивать ситуацию в бизнесе по доходам сотрудников низшего звена отдельно взятого отделения отдельно взятого банка. Это как по ЗП кассиров оценивать ситуацию в ритейле вообще
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:30

  newset написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  newset написав:Я писал про "гиблое дело - работать в Банках"

В шахті не гібле?

:shock: Да, однозначно!

Тоді кажіть куди йти працювати щоб не згинути? :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:35

  Faceless написав:
  newset написав:Но дабы развеять ваши представления, хочу указать на тот факт, что специалисты, работая в одном из крупных отделений иностранного банка Украины, имеют зарплату не более 12-15 тыс грн. на руки (я уже молчу про периферию). С такими доходами не только станешь аскетом, но и в рабство кредитное себя отдашь. Такие вот реалии работы самых стрессоустойчивых работников всеми уважаемого Банковского бизнеса.

Бессмысленно оценивать ситуацию в бизнесе по доходам сотрудников низшего звена отдельно взятого отделения отдельно взятого банка. Это как по ЗП кассиров оценивать ситуацию в ритейле вообще

Я думаю, что некоторые коллеги из Банковского бизнеса (центрального "аппарата" крупного банка) уже смогли дать такую оценку, показывая свое отношение к такому персоналу:
  VASH написав:Був у Київському відділенні (пер. Нестерівський), поповнив депозит у евро. На моє запитання чи ще не введена у них тимчасова адміністрація реготали, як від дуже влучного жарту. У залі сидить 5 (п"ять)!!! операторів. За останні роки - так завжди, ніколи не перетинався з іншими споживачами послуг банку. Важко бути прибутковими за умов такої ефективності використання робочої сили... Нараховані % складали біля 74 евро, вперше відмовили поповнити на наявну суму. Сказали що тільки можуть на 70 евро + мої 100 евро.
На вході охоронець (вагою біля 40 кг із взуттям) уперше переписував данні мого паспорту на протязі 10 хв.

И
  VASH написав:Да я все это отлично знаю, сам работал на достаточно ответственной должности в центральном "аппарате" крупного банка. С положением дел сотрудники абсолютно не знакомы, да оно их, чесно говоря, и не интересует. Главное - чтобы не уволили, посудачить об перспективах увеличения зарплаты, выплатят ли бонусы...

Чтобы стать замотивированными сотрудниками одноименного Банка, достаточно установить з/п от 1k USD всему персоналу, тогда лишь сотрудники не будут смеяться над положением дел и будут уважать честь и достоинство своего руководства :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:42

  Квесторе_поверніться написав:Тоді кажіть куди йти працювати щоб не згинути? :)

В Квартал 95 :wink:
newset
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:43

Re: Місто Банк

  newset написав:Я думаю что некоторые коллеги из Банковского бизнеса уже смогли дать такую оценку:

Указанная оценка особо ничем не объективнее вашей, основанной на рядовых специалистах какого-то отделения отдельно взятого банка. Оценка рядового планктнона, который сидит от звонка до звонка, "абы не уволили" и "посудачить о бонусах", уходит недалеко от предыдущей.
  newset написав:Чтобы стать замотивированными сотрудниками одноименного Банка, достаточно установить з/п от 1k USD всему персоналу, тогда лишь сотрудники не будут смеяться над положением дел и будут уважать честь и достоинство своего руководства

Во-первых, что за сакральная цифра такая. Во-вторых, уровень оплаты приходит как следствие мотивации, компетентности, уважения, но не наоборот
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:49

  newset написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тоді кажіть куди йти працювати щоб не згинути? :)

В Квартал 95 :wink:

А звідти в ПреЗЕденти. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:56

  Faceless написав:Указанная оценка особо ничем не объективнее вашей, основанной на рядовых специалистах какого-то отделения отдельно взятого банка. Оценка рядового планктнона, который сидит от звонка до звонка, "абы не уволили" и "посудачить о бонусах", уходит недалеко от предыдущей.

Не соглашусь, Вы наверное не работали на фронте, будь то МистоБанк / ПУМБ / Агриколь / Сиб / Прокредит / Альфа / Ощад / ОТП. Я знаю большое комьюнити этих Банков, а также то, что менеджменту абсолютно все равно чем и за что живет их персонал, и какого качества специалистов нанимает их HR отделы. Ведь поймите, на указанную выше з/п ни один компетентный сотрудник просто так не согласится. Отсюда и получается, что заходя в отделение, мы смеемся над персоналом 'рядового планктона', что неэтично, согласитесь.
  Faceless написав:Во-первых, что за сакральная цифра такая. Во-вторых, уровень оплаты приходит как следствие мотивации, компетентности, уважения, но не наоборот

Это европейская сетка з/п, ведь мы движемся у Европу, не так ли?
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