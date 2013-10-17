sens написав: что за женский принцип - я всегда говорю последнее! Про банк ,не теток с титьками на периферии, ЛИМИТОВ и КОМИССИЙ в связи с понижением ставки НБУ и процентов по срочным вкладом по счетам к депозиту Мистобанком не вводилось . Читать внимательно предпоследнее предложение.
Уж больно Ваше отношение к женщинам прельщает. Мы сейчас уже совсем о другом начали. Я писал про "гиблое дело - работать в Банках", девушки или парни там работают, жалко умы и время, и тех и других (начальники департаментов, которые выжимают соки, об этом никогда не признаются, а лишь только цинично улыбнутся). Ну а самые пробивные кассирши или спецы уже давно замужем за богатыми клиентами 60+. Сам видел, сам знаю и не буду лукавить.
newset написав:Я писал про "гиблое дело - работать в Банках"
В шахті не гібле?
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newset написав:Но дабы развеять ваши представления, хочу указать на тот факт, что специалисты, работая в одном из крупных отделений иностранного банка Украины, имеют зарплату не более 12-15 тыс грн. на руки (я уже молчу про периферию). С такими доходами не только станешь аскетом, но и в рабство кредитное себя отдашь. Такие вот реалии работы самых стрессоустойчивых работников всеми уважаемого Банковского бизнеса.
Бессмысленно оценивать ситуацию в бизнесе по доходам сотрудников низшего звена отдельно взятого отделения отдельно взятого банка. Это как по ЗП кассиров оценивать ситуацию в ритейле вообще
newset написав:Я писал про "гиблое дело - работать в Банках"
В шахті не гібле?
Да, однозначно!
Тоді кажіть куди йти працювати щоб не згинути?
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newset написав:Но дабы развеять ваши представления, хочу указать на тот факт, что специалисты, работая в одном из крупных отделений иностранного банка Украины, имеют зарплату не более 12-15 тыс грн. на руки (я уже молчу про периферию). С такими доходами не только станешь аскетом, но и в рабство кредитное себя отдашь. Такие вот реалии работы самых стрессоустойчивых работников всеми уважаемого Банковского бизнеса.
Бессмысленно оценивать ситуацию в бизнесе по доходам сотрудников низшего звена отдельно взятого отделения отдельно взятого банка. Это как по ЗП кассиров оценивать ситуацию в ритейле вообще
Я думаю, что некоторые коллеги из Банковского бизнеса (центрального "аппарата" крупного банка) уже смогли дать такую оценку, показывая свое отношение к такому персоналу:
VASH написав:Був у Київському відділенні (пер. Нестерівський), поповнив депозит у евро. На моє запитання чи ще не введена у них тимчасова адміністрація реготали, як від дуже влучного жарту. У залі сидить 5 (п"ять)!!! операторів. За останні роки - так завжди, ніколи не перетинався з іншими споживачами послуг банку. Важко бути прибутковими за умов такої ефективності використання робочої сили... Нараховані % складали біля 74 евро, вперше відмовили поповнити на наявну суму. Сказали що тільки можуть на 70 евро + мої 100 евро. На вході охоронець (вагою біля 40 кг із взуттям) уперше переписував данні мого паспорту на протязі 10 хв.
И
VASH написав:Да я все это отлично знаю, сам работал на достаточно ответственной должности в центральном "аппарате" крупного банка.С положением дел сотрудники абсолютно не знакомы, да оно их, чесно говоря, и не интересует. Главное - чтобы не уволили, посудачить об перспективах увеличения зарплаты, выплатят ли бонусы...
Чтобы стать замотивированными сотрудниками одноименного Банка, достаточно установить з/п от 1k USD всему персоналу, тогда лишь сотрудники не будут смеяться над положением дел и будут уважать честь и достоинство своего руководства
newset написав:Я думаю что некоторые коллеги из Банковского бизнеса уже смогли дать такую оценку:
Указанная оценка особо ничем не объективнее вашей, основанной на рядовых специалистах какого-то отделения отдельно взятого банка. Оценка рядового планктнона, который сидит от звонка до звонка, "абы не уволили" и "посудачить о бонусах", уходит недалеко от предыдущей.
newset написав:Чтобы стать замотивированными сотрудниками одноименного Банка, достаточно установить з/п от 1k USD всему персоналу, тогда лишь сотрудники не будут смеяться над положением дел и будут уважать честь и достоинство своего руководства
Во-первых, что за сакральная цифра такая. Во-вторых, уровень оплаты приходит как следствие мотивации, компетентности, уважения, но не наоборот
Квесторе_поверніться написав:Тоді кажіть куди йти працювати щоб не згинути?
В Квартал 95
А звідти в ПреЗЕденти.
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Faceless написав:Указанная оценка особо ничем не объективнее вашей, основанной на рядовых специалистах какого-то отделения отдельно взятого банка. Оценка рядового планктнона, который сидит от звонка до звонка, "абы не уволили" и "посудачить о бонусах", уходит недалеко от предыдущей.
Не соглашусь, Вы наверное не работали на фронте, будь то МистоБанк / ПУМБ / Агриколь / Сиб / Прокредит / Альфа / Ощад / ОТП. Я знаю большое комьюнити этих Банков, а также то, что менеджменту абсолютно все равно чем и за что живет их персонал, и какого качества специалистов нанимает их HR отделы. Ведь поймите, на указанную выше з/п ни один компетентный сотрудник просто так не согласится. Отсюда и получается, что заходя в отделение, мы смеемся над персоналом 'рядового планктона', что неэтично, согласитесь.
Faceless написав:Во-первых, что за сакральная цифра такая. Во-вторых, уровень оплаты приходит как следствие мотивации, компетентности, уважения, но не наоборот
Это европейская сетка з/п, ведь мы движемся у Европу, не так ли?