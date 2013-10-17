Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:40

sens написав: что за женский принцип - я всегда говорю последнее! Про банк ,не теток с титьками на периферии, ЛИМИТОВ и КОМИССИЙ в связи с понижением ставки НБУ и процентов по срочным вкладом по счетам к депозиту Мистобанком не вводилось . Читать внимательно предпоследнее предложение. что за женский принцип - я всегда говорю последнее! Про банк ,, ЛИМИТОВ и КОМИССИЙ в связи с понижением ставки НБУ и процентов по срочным вкладом по счетам к депозиту Мистобанком не вводилось . Читать внимательно предпоследнее предложение.

Уж больно Ваше отношение к женщинам прельщает.Мы сейчас уже совсем о другом начали.Я писал про "гиблое дело - работать в Банках", девушки или парни там работают, жалко умы и время, и тех и других (начальники департаментов, которые выжимают соки, об этом никогда не признаются, а лишь только цинично улыбнутся).Ну а самые пробивные кассирши или спецы уже давно замужем за богатыми клиентами 60+. Сам видел, сам знаю и не буду лукавить.