Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:37

Faceless написав: Я ни над кем не смеялся, вообще-то. Но рядовой персонал, низшего звена, ровным счетом ничего не говорит о том, стоит работать в банках или нет, можно ли нормально зарабатывать в этой сфере, или нет. Я ни над кем не смеялся, вообще-то. Но рядовой персонал, низшего звена, ровным счетом ничего не говорит о том, стоит работать в банках или нет, можно ли нормально зарабатывать в этой сфере, или нет.

Faceless написав: Не существует никакой "сетки", привязанной к каким-то сакральным цифрам, тем более, не существует понятия "европейская сетка", это такая же выдумка, как "евроремонт". Есть рынок труда в конкретной сфере в каждой конкретной стране. И, повторюсь, не зарплата становится драйвером мотивации и развития, а наоборот. Если вы просто так ни с того ни с сего повысите в два-три раза зарплату рядовому персоналу, они не станут от этого мотивированными и компетентными. Не существует никакой "сетки", привязанной к каким-то сакральным цифрам, тем более, не существует понятия "европейская сетка", это такая же выдумка, как "евроремонт". Есть рынок труда в конкретной сфере в каждой конкретной стране. И, повторюсь, не зарплата становится драйвером мотивации и развития, а наоборот. Если вы просто так ни с того ни с сего повысите в два-три раза зарплату рядовому персоналу, они не станут от этого мотивированными и компетентными.

Я же не сказал, что Вы над кем то смеялись (ранее там один userid был, но не суть).Наверное, если посмотреть на иерархию всех сотрудников Банка, включая менеджмент, то можно легко отследить их записи в трудовой, как они росли из фронта - до бэка. Обычно, если ты 'простой парень', то тебе путь как остаться на фронте, так и легко подняться наверх по 'случайности'. Но зачастую довольно таки огромное количество умных и талантливых специалистов покидали лавки фронта, чтобы дальше не портить себе жизньОтвечая на Ваш вопрос - фронт знает как зарабатывать деньги? - да! он знает!Бэк?) Ну там уже другая история).Ну как это не существует, промониторьте з/п фронта в Европе, станет все понятно. У нас же все предельно зависит от жадности бенефициара, который считает, что украинцы могут пахать бесплатно, порой такие техники великолепно перенимают наши работодатели.Повысьте зарплату - да, сотрудники станут куда замотивированней, ведь если Вы не будете выполнять эту работу на 1 k USD, я просто найду другого человека. Поэтому проще всего держать недовольный персонал на копейки и продолжать 'смеяться над ними' дальше.