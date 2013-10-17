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Обслуговування в українських
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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:03

  Квесторе_поверніться написав:А звідти в ПреЗЕденти. :)

Of course 8)
newset
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:05

Re: Місто Банк

  newset написав:Не соглашусь, Вы наверное не работали на фронте, будь то МистоБанк / ПУМБ / Агриколь / Сиб / Прокредит / Альфа / Ощад / ОТП. Я знаю большое комьюнити этих Банков, а также то, что менеджменту абсолютно все равно чем и за что живет их персонал, а также то, какого качества специалистов нанимает их HR отделы. Ведь поймите, на указанную выше з/п ни один компетентный сотрудник просто так не согласится. Отсюда и получается, что заходя в отделение, мы смеемся над персоналом 'рядового планктона', что неэтично, согласитесь.

Я ни над кем не смеялся, вообще-то. Но рядовой персонал, низшего звена, ровным счетом ничего не говорит о том, стоит работать в банках или нет, можно ли нормально зарабатывать в этой сфере, или нет.
  newset написав:Это европейская сетка з/п, ведь мы движемся у Европу, не так ли?

Не существует никакой "сетки", привязанной к каким-то сакральным цифрам, тем более, не существует понятия "европейская сетка", это такая же выдумка, как "евроремонт". Есть рынок труда в конкретной сфере в каждой конкретной стране. И, повторюсь, не зарплата становится драйвером мотивации и развития, а наоборот. Если вы просто так ни с того ни с сего повысите в два-три раза зарплату рядовому персоналу, они не станут от этого мотивированными и компетентными.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:33

Re: Місто Банк

Краще б написали як зараз МІСТО повертає валютні депо???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:37

  Faceless написав:Я ни над кем не смеялся, вообще-то. Но рядовой персонал, низшего звена, ровным счетом ничего не говорит о том, стоит работать в банках или нет, можно ли нормально зарабатывать в этой сфере, или нет.

Я же не сказал, что Вы над кем то смеялись (ранее там один userid был, но не суть).
Наверное, если посмотреть на иерархию всех сотрудников Банка, включая менеджмент, то можно легко отследить их записи в трудовой, как они росли из фронта - до бэка. Обычно, если ты 'простой парень', то тебе путь как остаться на фронте, так и легко подняться наверх по 'случайности'. Но зачастую довольно таки огромное количество умных и талантливых специалистов покидали лавки фронта, чтобы дальше не портить себе жизнь :!:
Отвечая на Ваш вопрос - фронт знает как зарабатывать деньги? - да! он знает!
Бэк?) Ну там уже другая история).
  Faceless написав:Не существует никакой "сетки", привязанной к каким-то сакральным цифрам, тем более, не существует понятия "европейская сетка", это такая же выдумка, как "евроремонт". Есть рынок труда в конкретной сфере в каждой конкретной стране. И, повторюсь, не зарплата становится драйвером мотивации и развития, а наоборот. Если вы просто так ни с того ни с сего повысите в два-три раза зарплату рядовому персоналу, они не станут от этого мотивированными и компетентными.

Ну как это не существует, промониторьте з/п фронта в Европе, станет все понятно. У нас же все предельно зависит от жадности бенефициара, который считает, что украинцы могут пахать бесплатно, порой такие техники великолепно перенимают наши работодатели.
Повысьте зарплату - да, сотрудники станут куда замотивированней, ведь если Вы не будете выполнять эту работу на 1 k USD, я просто найду другого человека. Поэтому проще всего держать недовольный персонал на копейки и продолжать 'смеяться над ними' дальше.
newset
 
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