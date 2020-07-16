Of course
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:05
Re: Місто Банк
Я ни над кем не смеялся, вообще-то. Но рядовой персонал, низшего звена, ровным счетом ничего не говорит о том, стоит работать в банках или нет, можно ли нормально зарабатывать в этой сфере, или нет.
Не существует никакой "сетки", привязанной к каким-то сакральным цифрам, тем более, не существует понятия "европейская сетка", это такая же выдумка, как "евроремонт". Есть рынок труда в конкретной сфере в каждой конкретной стране. И, повторюсь, не зарплата становится драйвером мотивации и развития, а наоборот. Если вы просто так ни с того ни с сего повысите в два-три раза зарплату рядовому персоналу, они не станут от этого мотивированными и компетентными.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:33
Re: Місто Банк
Краще б написали як зараз МІСТО повертає валютні депо???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:37
Я же не сказал, что Вы над кем то смеялись (ранее там один userid был, но не суть).
Наверное, если посмотреть на иерархию всех сотрудников Банка, включая менеджмент, то можно легко отследить их записи в трудовой, как они росли из фронта - до бэка. Обычно, если ты 'простой парень', то тебе путь как остаться на фронте, так и легко подняться наверх по 'случайности'. Но зачастую довольно таки огромное количество умных и талантливых специалистов покидали лавки фронта, чтобы дальше не портить себе жизнь
Отвечая на Ваш вопрос - фронт знает как зарабатывать деньги? - да! он знает!
Бэк?) Ну там уже другая история).
Ну как это не существует, промониторьте з/п фронта в Европе, станет все понятно. У нас же все предельно зависит от жадности бенефициара, который считает, что украинцы могут пахать бесплатно, порой такие техники великолепно перенимают наши работодатели.
Повысьте зарплату - да, сотрудники станут куда замотивированней, ведь если Вы не будете выполнять эту работу на 1 k USD, я просто найду другого человека. Поэтому проще всего держать недовольный персонал на копейки и продолжать 'смеяться над ними' дальше.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:01
гривна , для действующих сумм , ставка выше конкурентов - если это не последние деньги , то можно покрутить рулетку в пределах Фонда .
До конца года , буду выводить все ЕВРО из банков напрочь , и тут тоже не место в Мисто
никому не верю
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:03
Re: Місто Банк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:06
Re: Місто Банк
Бек сложно назвать направлением роста от фронта, по крайней мере, выбор довольно странный.
Примерно так же, как каждый рядовой знает, как надо вести военную кампанию
Нет, не знает, на самом деле. Фронту дают инструменты, которыми учат пользоваться - продукты, сервисы, методологии, скрипты бесед, программы обучения и пр (вот их и создают те, кто знает, как зарабатывать, кто видит ситуацию шире, видит и потребности рынка, и возможности, и, главное, трезво оценивает ресурсы). Есть отдельные исключения, конечно, но на то они и исключения, и такие люди довольно быстро вырастают и переходят туда, где могут реализовать свои таланты.
Ну так, не существует никаких "европеских сеток" и "сеток" вообще. То, что в более развитых/богатых странах выше уровень оплаты на всех ступеньках, не говорит ни о каких сетках. Это рынок.
У нас тоже есть рынок, и весьма конкурентный, и жадность одних приводит к перетеканию лучших специалистов к другим, вот и все. После банкопада и вообще сокращения числа отделений - все больше операций переходит в онлайн - на рынке огромное предложение рядовых специалистов фронта, они или уходят в другие отрасли, или просаживают зарплаты.
Я надеюсь что вы реализовали или реализуете вашу теорию, как работодатель или хотя бы как руководитель . Да, мотивация падает, если самоотдача и усилия не приносят результата в виде роста вознаграждения. Но вот обратный эффект - рост мотивации от повышения зарплаты - очень краток, уже спустя пару месяцев сотрудники будут воспринимать это повышение как должное, и никакого прироста мотивированности, ответственности, самоотдачи, по сравнению с ситуацией до повышения, не будет, или будет околонулевая. Так это не работает.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:09
Faceless
Вы сотрудник того самого департамента про маркетингу / продукту / и т.д. ?)
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:26
тут його немаэ
никому не верю
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:31
Re: Місто Банк
Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, должен быть не более 25%) нарушали "Укрэксимбанк" (33,75%), "Индустриалбанк" (68,36%), "Проминвестбанк" (68,67%), "Мотор-Банк" (25,78%), "Мисто Банк" (34,56%).
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию НБУ, передает БизнесЦензор.
Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, должен быть не более 25%) нарушали "Мегабанк" (65,67%), "Банк инвестиций и сбережений" (42,82%), "Первый инвестиционный банк" (69,92%), "Юнекс Банк" (30,72%), "Мотор-Банк" (50,48%).
Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, должен быть не более 10%) нарушали "Проминвестбанк" (116,71%), "Ощадбанк" (121,91%), "Приватбанк" (92,95%) и "Индустриалбанк" (17,34%).
Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, должен быть не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (110,05%).Источник:
Почти ничё они и не нарушают
|