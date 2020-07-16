Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:06

newset написав: Наверное, если посмотреть на иерархию всех сотрудников Банка, включая менеджмент, то можно легко отследить их записи в трудовой, как они росли из фронта - до бэка. Наверное, если посмотреть на иерархию всех сотрудников Банка, включая менеджмент, то можно легко отследить их записи в трудовой, как они росли из фронта - до бэка.

newset написав: Отвечая на Ваш вопрос - фронт знает как зарабатывать деньги? - да! он знает! Отвечая на Ваш вопрос - фронт знает как зарабатывать деньги? - да! он знает!

newset написав: Ну как это не существует, промониторьте з/п фронта в Европе, станет все понятно. Ну как это не существует, промониторьте з/п фронта в Европе, станет все понятно.

newset написав: У нас же все предельно зависит от жадности бенефициара, который считает, что украинцы могут пахать бесплатно, порой такие техники великолепно перенимают наши работодатели. У нас же все предельно зависит от жадности бенефициара, который считает, что украинцы могут пахать бесплатно, порой такие техники великолепно перенимают наши работодатели.

newset написав: Повысьте зарплату - да, сотрудники станут куда замотивированней, ведь если Вы не будете выполнять эту работу на 1 k USD, я просто найду другого человека. Поэтому проще всего держать недовольный персонал на копейки и продолжать 'смеяться над ними' дальше. Повысьте зарплату - да, сотрудники станут куда замотивированней, ведь если Вы не будете выполнять эту работу на 1 k USD, я просто найду другого человека. Поэтому проще всего держать недовольный персонал на копейки и продолжать 'смеяться над ними' дальше.

Бек сложно назвать направлением роста от фронта, по крайней мере, выбор довольно странный.Примерно так же, как каждый рядовой знает, как надо вести военную кампаниюНет, не знает, на самом деле. Фронту дают инструменты, которыми учат пользоваться - продукты, сервисы, методологии, скрипты бесед, программы обучения и пр (вот их и создают те, кто знает, как зарабатывать, кто видит ситуацию шире, видит и потребности рынка, и возможности, и, главное, трезво оценивает ресурсы). Есть отдельные исключения, конечно, но на то они и исключения, и такие люди довольно быстро вырастают и переходят туда, где могут реализовать свои таланты.Ну так, не существует никаких "европеских сеток" и "сеток" вообще. То, что в более развитых/богатых странах выше уровень оплаты на всех ступеньках, не говорит ни о каких сетках. Это рынок.У нас тоже есть рынок, и весьма конкурентный, и жадность одних приводит к перетеканию лучших специалистов к другим, вот и все. После банкопада и вообще сокращения числа отделений - все больше операций переходит в онлайн - на рынке огромное предложение рядовых специалистов фронта, они или уходят в другие отрасли, или просаживают зарплаты.Я надеюсь что вы реализовали или реализуете вашу теорию, как работодатель или хотя бы как руководитель. Да, мотивация падает, если самоотдача и усилия не приносят результата в виде роста вознаграждения. Но вот обратный эффект - рост мотивации от повышения зарплаты - очень краток, уже спустя пару месяцев сотрудники будут воспринимать это повышение как должное, и никакого прироста мотивированности, ответственности, самоотдачи, по сравнению с ситуацией до повышения, не будет, или будет околонулевая. Так это не работает.