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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:03

  Квесторе_поверніться написав:А звідти в ПреЗЕденти. :)

Of course 8)
newset
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:05

Re: Місто Банк

  newset написав:Не соглашусь, Вы наверное не работали на фронте, будь то МистоБанк / ПУМБ / Агриколь / Сиб / Прокредит / Альфа / Ощад / ОТП. Я знаю большое комьюнити этих Банков, а также то, что менеджменту абсолютно все равно чем и за что живет их персонал, а также то, какого качества специалистов нанимает их HR отделы. Ведь поймите, на указанную выше з/п ни один компетентный сотрудник просто так не согласится. Отсюда и получается, что заходя в отделение, мы смеемся над персоналом 'рядового планктона', что неэтично, согласитесь.

Я ни над кем не смеялся, вообще-то. Но рядовой персонал, низшего звена, ровным счетом ничего не говорит о том, стоит работать в банках или нет, можно ли нормально зарабатывать в этой сфере, или нет.
  newset написав:Это европейская сетка з/п, ведь мы движемся у Европу, не так ли?

Не существует никакой "сетки", привязанной к каким-то сакральным цифрам, тем более, не существует понятия "европейская сетка", это такая же выдумка, как "евроремонт". Есть рынок труда в конкретной сфере в каждой конкретной стране. И, повторюсь, не зарплата становится драйвером мотивации и развития, а наоборот. Если вы просто так ни с того ни с сего повысите в два-три раза зарплату рядовому персоналу, они не станут от этого мотивированными и компетентными.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:33

Re: Місто Банк

Краще б написали як зараз МІСТО повертає валютні депо???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:37

  Faceless написав:Я ни над кем не смеялся, вообще-то. Но рядовой персонал, низшего звена, ровным счетом ничего не говорит о том, стоит работать в банках или нет, можно ли нормально зарабатывать в этой сфере, или нет.

Я же не сказал, что Вы над кем то смеялись (ранее там один userid был, но не суть).
Наверное, если посмотреть на иерархию всех сотрудников Банка, включая менеджмент, то можно легко отследить их записи в трудовой, как они росли из фронта - до бэка. Обычно, если ты 'простой парень', то тебе путь как остаться на фронте, так и легко подняться наверх по 'случайности'. Но зачастую довольно таки огромное количество умных и талантливых специалистов покидали лавки фронта, чтобы дальше не портить себе жизнь :!:
Отвечая на Ваш вопрос - фронт знает как зарабатывать деньги? - да! он знает!
Бэк?) Ну там уже другая история).
  Faceless написав:Не существует никакой "сетки", привязанной к каким-то сакральным цифрам, тем более, не существует понятия "европейская сетка", это такая же выдумка, как "евроремонт". Есть рынок труда в конкретной сфере в каждой конкретной стране. И, повторюсь, не зарплата становится драйвером мотивации и развития, а наоборот. Если вы просто так ни с того ни с сего повысите в два-три раза зарплату рядовому персоналу, они не станут от этого мотивированными и компетентными.

Ну как это не существует, промониторьте з/п фронта в Европе, станет все понятно. У нас же все предельно зависит от жадности бенефициара, который считает, что украинцы могут пахать бесплатно, порой такие техники великолепно перенимают наши работодатели.
Повысьте зарплату - да, сотрудники станут куда замотивированней, ведь если Вы не будете выполнять эту работу на 1 k USD, я просто найду другого человека. Поэтому проще всего держать недовольный персонал на копейки и продолжать 'смеяться над ними' дальше.
newset
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:01

  ihorsic написав:Краще б написали як зараз МІСТО повертає валютні депо???

гривна , для действующих сумм , ставка выше конкурентов - если это не последние деньги , то можно покрутить рулетку в пределах Фонда .

До конца года , буду выводить все ЕВРО из банков напрочь , и тут тоже не место в Мисто :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:03

Re: Місто Банк

  sens написав:буду выводить все ЕВРО из банков напрочь

А долар?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:06

Re: Місто Банк

  newset написав:Наверное, если посмотреть на иерархию всех сотрудников Банка, включая менеджмент, то можно легко отследить их записи в трудовой, как они росли из фронта - до бэка.

Бек сложно назвать направлением роста от фронта, по крайней мере, выбор довольно странный.
  newset написав:Отвечая на Ваш вопрос - фронт знает как зарабатывать деньги? - да! он знает!

Примерно так же, как каждый рядовой знает, как надо вести военную кампанию :)
Нет, не знает, на самом деле. Фронту дают инструменты, которыми учат пользоваться - продукты, сервисы, методологии, скрипты бесед, программы обучения и пр (вот их и создают те, кто знает, как зарабатывать, кто видит ситуацию шире, видит и потребности рынка, и возможности, и, главное, трезво оценивает ресурсы). Есть отдельные исключения, конечно, но на то они и исключения, и такие люди довольно быстро вырастают и переходят туда, где могут реализовать свои таланты.
  newset написав:Ну как это не существует, промониторьте з/п фронта в Европе, станет все понятно.
Ну так, не существует никаких "европеских сеток" и "сеток" вообще. То, что в более развитых/богатых странах выше уровень оплаты на всех ступеньках, не говорит ни о каких сетках. Это рынок.
  newset написав:У нас же все предельно зависит от жадности бенефициара, который считает, что украинцы могут пахать бесплатно, порой такие техники великолепно перенимают наши работодатели.

У нас тоже есть рынок, и весьма конкурентный, и жадность одних приводит к перетеканию лучших специалистов к другим, вот и все. После банкопада и вообще сокращения числа отделений - все больше операций переходит в онлайн - на рынке огромное предложение рядовых специалистов фронта, они или уходят в другие отрасли, или просаживают зарплаты.
  newset написав:Повысьте зарплату - да, сотрудники станут куда замотивированней, ведь если Вы не будете выполнять эту работу на 1 k USD, я просто найду другого человека. Поэтому проще всего держать недовольный персонал на копейки и продолжать 'смеяться над ними' дальше.

Я надеюсь что вы реализовали или реализуете вашу теорию, как работодатель или хотя бы как руководитель :). Да, мотивация падает, если самоотдача и усилия не приносят результата в виде роста вознаграждения. Но вот обратный эффект - рост мотивации от повышения зарплаты - очень краток, уже спустя пару месяцев сотрудники будут воспринимать это повышение как должное, и никакого прироста мотивированности, ответственности, самоотдачи, по сравнению с ситуацией до повышения, не будет, или будет околонулевая. Так это не работает.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:09

Faceless

Вы сотрудник того самого департамента про маркетингу / продукту / и т.д. ?)
newset
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:26

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:буду выводить все ЕВРО из банков напрочь

А долар?

тут його немаэ :oops:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:31

Re: Місто Банк

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, должен быть не более 25%) нарушали "Укрэксимбанк" (33,75%), "Индустриалбанк" (68,36%), "Проминвестбанк" (68,67%), "Мотор-Банк" (25,78%), "Мисто Банк" (34,56%).
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию НБУ, передает БизнесЦензор.

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, должен быть не более 25%) нарушали "Мегабанк" (65,67%), "Банк инвестиций и сбережений" (42,82%), "Первый инвестиционный банк" (69,92%), "Юнекс Банк" (30,72%), "Мотор-Банк" (50,48%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, должен быть не более 10%) нарушали "Проминвестбанк" (116,71%), "Ощадбанк" (121,91%), "Приватбанк" (92,95%) и "Индустриалбанк" (17,34%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, должен быть не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (110,05%).Источник: https://biz.censor.net.ua/n3208745



Почти ничё они и не нарушают
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