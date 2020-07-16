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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:45
newset написав:Faceless
Вы сотрудник того самого департамента про маркетингу / продукту / и т.д. ?)
Не, но у меня много знакомых из этой среды
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Faceless
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