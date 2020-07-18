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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:45

  newset написав:Faceless

Вы сотрудник того самого департамента про маркетингу / продукту / и т.д. ?)

Не, но у меня много знакомых из этой среды
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:27

  бульбик написав:Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, должен быть не более 25%) нарушали "Укрэксимбанк" (33,75%), "Индустриалбанк" (68,36%), "Проминвестбанк" (68,67%), "Мотор-Банк" (25,78%), "Мисто Банк" (34,56%).
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию НБУ, передает БизнесЦензор.

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, должен быть не более 25%) нарушали "Мегабанк" (65,67%), "Банк инвестиций и сбережений" (42,82%), "Первый инвестиционный банк" (69,92%), "Юнекс Банк" (30,72%), "Мотор-Банк" (50,48%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, должен быть не более 10%) нарушали "Проминвестбанк" (116,71%), "Ощадбанк" (121,91%), "Приватбанк" (92,95%) и "Индустриалбанк" (17,34%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, должен быть не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (110,05%).Источник: https://biz.censor.net.ua/n3208745



Почти ничё они и не нарушают


При таком раскладе ВА нужно вводить в мій банк, в симу и бегемоту :mrgreen:
Нормально горожане работают.
Предполагаю, что идёт политическое давление на бывших рыгов
deneg net
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  #<1 ... 76777879
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