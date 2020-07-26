Не, но у меня много знакомых из этой среды
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:45
Додано: Нед 19 лип, 2020 09:27
При таком раскладе ВА нужно вводить в мій банк, в симу и бегемоту
Нормально горожане работают.
Предполагаю, что идёт политическое давление на бывших рыгов
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:23
Re: Місто Банк
Так ніхто банку не кошмарить.
Нбу заставляє нормативи привести до норми.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:39
Ой вей, а якщо копнути то можна дуууже багато дізнатись про цей місто банк
одним из триггеров, который запустил процесс увольнения Смолия, стала ситуация с «Мисто Банком». Банк был основан в 1993 году, его главным акционером является народный депутат Украины VII и VIII созывов Иван Фурсин, бизнес-партнер народного депутата от «Оппозиционной платформы «За життя», экс-главы Администрации президента Виктора Януковича – Сергея Левочкина....
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:15
Re: Місто Банк
Покупцем столичного торгового центру Sky Mall став колишній бізнес-партнер Дмитра Фірташа – Іван Фурсін. Про це повідомляє «НВ Бізнес».
Бізнесмен Іван Фурсін викупив ТРЦ, який за борги перейшов у власність банку «Південний». Інформацію про нового власника підтвердили в девелоперській компанії Arricano естонського бізнесмена Гіллара Тедера (який називає себе власником ТРЦ), а також партнер Тедера, Андрій Адамовський.
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:38
Знову просять цицьки в НБУ
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:45
По сравнению с рефинансом Пивденного и ПУМБа это слёзы)
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:49
А в скільки раз банка Місто менша за Ахметбая чи Одеситів?
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