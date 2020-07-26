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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:45

  newset написав:Faceless

Вы сотрудник того самого департамента про маркетингу / продукту / и т.д. ?)

Не, но у меня много знакомых из этой среды
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:27

  бульбик написав:Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, должен быть не более 25%) нарушали "Укрэксимбанк" (33,75%), "Индустриалбанк" (68,36%), "Проминвестбанк" (68,67%), "Мотор-Банк" (25,78%), "Мисто Банк" (34,56%).
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию НБУ, передает БизнесЦензор.

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, должен быть не более 25%) нарушали "Мегабанк" (65,67%), "Банк инвестиций и сбережений" (42,82%), "Первый инвестиционный банк" (69,92%), "Юнекс Банк" (30,72%), "Мотор-Банк" (50,48%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, должен быть не более 10%) нарушали "Проминвестбанк" (116,71%), "Ощадбанк" (121,91%), "Приватбанк" (92,95%) и "Индустриалбанк" (17,34%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, должен быть не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (110,05%).Источник: https://biz.censor.net.ua/n3208745



Почти ничё они и не нарушают


При таком раскладе ВА нужно вводить в мій банк, в симу и бегемоту :mrgreen:
Нормально горожане работают.
Предполагаю, что идёт политическое давление на бывших рыгов
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:23

Re: Місто Банк

  deneg net написав:идёт политическое давление на бывших рыгов

Так ніхто банку не кошмарить.
Нбу заставляє нормативи привести до норми.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:39

Ой вей, а якщо копнути то можна дуууже багато дізнатись про цей місто банк

одним из триггеров, который запустил процесс увольнения Смолия, стала ситуация с «Мисто Банком». Банк был основан в 1993 году, его главным акционером является народный депутат Украины VII и VIII созывов Иван Фурсин, бизнес-партнер народного депутата от «Оппозиционной платформы «За життя», экс-главы Администрации президента Виктора Януковича – Сергея Левочкина....

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:15

Re: Місто Банк

Покупцем столичного торгового центру Sky Mall став колишній бізнес-партнер Дмитра Фірташа – Іван Фурсін. Про це повідомляє «НВ Бізнес».

Бізнесмен Іван Фурсін викупив ТРЦ, який за борги перейшов у власність банку «Південний». Інформацію про нового власника підтвердили в девелоперській компанії Arricano естонського бізнесмена Гіллара Тедера (який називає себе власником ТРЦ), а також партнер Тедера, Андрій Адамовський.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:38

Знову просять цицьки в НБУ
http://finbalance.com.ua/news/nbu-nadav-816-mln-hrn-refinansu-dlya-4-bankiv-na-termin-do-84-dniv
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:45

  Квесторе_поверніться написав:Знову просять цицьки в НБУ
http://finbalance.com.ua/news/nbu-nadav-816-mln-hrn-refinansu-dlya-4-bankiv-na-termin-do-84-dniv

По сравнению с рефинансом Пивденного и ПУМБа это слёзы)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:49

  Adast написав:
  Квесторе_поверніться написав:Знову просять цицьки в НБУ
http://finbalance.com.ua/news/nbu-nadav-816-mln-hrn-refinansu-dlya-4-bankiv-na-termin-do-84-dniv

По сравнению с рефинансом Пивденного и ПУМБа это слёзы)

А в скільки раз банка Місто менша за Ахметбая чи Одеситів?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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