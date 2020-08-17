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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:46

Банка продає готель за 155 млн.
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-08-17-000153-2
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 194
З нами з: 26.01.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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  #<1 ... 77787980
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