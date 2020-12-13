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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:46

Банка продає готель за 155 млн.
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-08-17-000153-2
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:57

ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ!

Несподівана новина https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-mist ... spromojnih
Housane
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:04

  Housane написав:Несподівана новина https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-mist ... spromojnih

Хто не слідкував за банкою - несподіванка.
А хто слідкував був готовий і до ТА.
Аркада, Місто...яка банка наступна?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:05

Re: Місто Банк

Ну я і ще 2282 хоробрих вкладники слідкували, але всеодно несподівано!
Housane
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:09

Re: Місто Банк

Є пересічні які туди вкладали свої кровні ?
Сподіваюсь хоч до 200т. :roll:
Востаннє редагувалось lov2108 в Пон 14 гру, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:09

  Housane написав:Несподівана новина https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-mist ... spromojnih

Самое интересное, что НБУ перед этим событием кредиты рефинансирования ему давал и неоднократно.
Таким образом, НБУ будет обеспеченным кредитором и вне очереди получит свое за счет реализации залогов.
К сожалению, погашение требований вкладчиков 200+ в четвертой очереди в такой ситуации будет проблематичным.
Наконец, я думаю, что НБУ специально задерживал вывод банка с рынка до ревальвации гривны, чтобы поиметь еще и валютных вкладчиков на курсе.

  lov2108 написав:Є пересічні які туди вкладали свої кровні ?

"... Было, было, было, было, но прошло, о-о-о, о-о-о.
Было, было, было, было, но прошло,
Все, что было, было, было, то прошло." :D
Востаннє редагувалось Igneus в Пон 14 гру, 2020 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:10

  Housane написав:Ну я і ще 2282 хоробрих вкладники слідкували, але всеодно несподівано!

Коли надієтесь гривню взад отримати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:10

  Igneus написав:
  Housane написав:Несподівана новина https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-mist ... spromojnih

Самое интересное, что НБУ перед этим событием кредиты рефинансирования ему давал и неоднократно.
Таким образом, НБУ будет обеспеченным кредитором и вне очереди получит свое за счет реализации залогов.
К сожалению, погашение требований вкладчиков 200+ в четвертой очереди в такой ситуации будет проблематичным.
Наконец, я думаю, что НБУ специально задерживал вывод банка с рынка до ревальвации гривны, чтобы поиметь еще и валютных вкладчиков на курсе.


Да там тих валютних вкладів ...
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:12

  Housane написав:Ну я і ще 2282 хоробрих вкладники слідкували, але всеодно несподівано!

Получается очень храбрых, если только 60% подпадают под фонд:

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн (60% від загальної суми вкладів фізосіб).
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:39

А что в таких случаях происходит с кредитами? Заёмщик их кому должен возвращать, НБУ?
Вопрос чисто гипотетический)
Adast
 
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