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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:46
Банка продає готель за 155 млн.
Додано: Пон 14 гру, 2020 18:57
ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ!
Несподівана новина
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:04
Хто не слідкував за банкою - несподіванка.
А хто слідкував був готовий і до ТА.
Аркада, Місто...яка банка наступна?
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Додано: Пон 14 гру, 2020 19:05
Re: Місто Банк
Ну я і ще 2282 хоробрих вкладники слідкували, але всеодно несподівано!
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:09
Re: Місто Банк
Є пересічні які туди вкладали свої кровні ?
Сподіваюсь хоч до 200т.
Востаннє редагувалось lov2108 в Пон 14 гру, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 19:09
Самое интересное, что НБУ перед этим событием кредиты рефинансирования ему давал и неоднократно.
Таким образом, НБУ будет обеспеченным кредитором и вне очереди получит свое за счет реализации залогов.
К сожалению, погашение требований вкладчиков 200+ в четвертой очереди в такой ситуации будет проблематичным.
Наконец, я думаю, что НБУ специально задерживал вывод банка с рынка до ревальвации гривны, чтобы поиметь еще и валютных вкладчиков на курсе.
"... Было, было, было, было, но прошло, о-о-о, о-о-о.
Было, было, было, было, но прошло,
Все, что было, было, было, то прошло."
Востаннє редагувалось Igneus в Пон 14 гру, 2020 19:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:10
Коли надієтесь гривню взад отримати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:10
Да там тих валютних вкладів ...
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:12
Получается очень храбрых, если только 60% подпадают под фонд:
Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн (60% від загальної суми вкладів фізосіб).
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:39
А что в таких случаях происходит с кредитами? Заёмщик их кому должен возвращать, НБУ?
Вопрос чисто гипотетический)
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