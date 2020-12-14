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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 30
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:42

Adast
нет банку должен, в процессе ликвидации банка (если она будет) кредиты будут уступаться физ/юр лицам.
shelets
 
Повідомлень: 73
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Housane написав:Несподівана новина https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-mist ... spromojnih

Хто не слідкував за банкою - несподіванка.
А хто слідкував був готовий і до ТА.
Аркада, Місто...яка банка наступна?


Клиринговый Дом , чи Сич ... мабуть :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12443
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Подякував: 32 раз.
Подякували: 721 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:22

  Квесторе_поверніться написав:
  Housane написав:Ну я і ще 2282 хоробрих вкладники слідкували, але всеодно несподівано!

Коли надієтесь гривню взад отримати?

Навіть не знаю. Вперше буду знайомитися з ФГВФО. Вклад до вересня 2021)))
Housane
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:28

  Adast написав:А что в таких случаях происходит с кредитами? Заёмщик их кому должен возвращать, НБУ?
Вопрос чисто гипотетический)

Кредит як платився так і платите.
При зміні реквізитів банк Вас мусить повідомити.
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35469
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:59

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Housane написав:Несподівана новина https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-mist ... spromojnih
хто слідкував був готовий і до ТА.
Аркада, Місто...яка банка наступна?

Клиринговый Дом , чи Сич ... мабуть
ХЗ... а чому, наприклад, не МТБ ?
нє ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:07

От йой. Не гарно це. Але вже як є :-(
У зв'язку з цим питання: в якій банці зараз кращі умови для "входу" через фонд?
Може, хтось якихось ніштяків підкине за це?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:07

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Housane написав:Несподівана новина https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-mist ... spromojnih

Хто не слідкував за банкою - несподіванка.
А хто слідкував був готовий і до ТА.
Аркада, Місто...яка банка наступна?


Клиринговый Дом , чи Сич ... мабуть :mrgreen:

Січовики, мабуть, будуть тільки раді, як не дивно. :D Діло в тому, що у них вклади з авансовою виплатою відсотків. Відсотки вже отримані. Гарантовані кошти отримають і ще раз вкладуть в іншу банку. Класно. :lol:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:18

M-Audio Универсал, Тас, Альфа.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:11

ну что подарочек на НГ?
есть шансы что выкупят или ждать выплату от фонда по заниженному курсу?
как лучше с гривнами поступить?
zoawlhxc
 
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