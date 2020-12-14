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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:42
Adast
нет банку должен, в процессе ликвидации банка (если она будет) кредиты будут уступаться физ/юр лицам.
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shelets
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Додано: Пон 14 гру, 2020 19:57
Квесторе_поверніться написав:
Хто не слідкував за банкою - несподіванка.
А хто слідкував був готовий і до ТА.
Аркада, Місто...яка банка наступна?
Клиринговый Дом , чи Сич ... мабуть
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:22
Квесторе_поверніться написав: Housane написав:
Ну я і ще 2282 хоробрих вкладники слідкували, але всеодно несподівано!
Коли надієтесь гривню взад отримати?
Навіть не знаю. Вперше буду знайомитися з ФГВФО. Вклад до вересня 2021)))
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Housane
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:28
Adast написав:
А что в таких случаях происходит с кредитами? Заёмщик их кому должен возвращать, НБУ?
Вопрос чисто гипотетический)
Кредит як платився так і платите.
При зміні реквізитів банк Вас мусить повідомити.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:59
sens написав: Квесторе_поверніться написав:
хто слідкував був готовий і до ТА.
Аркада, Місто...яка банка наступна?
Клиринговый Дом , чи Сич ... мабуть
ХЗ... а чому, наприклад, не МТБ ?
нє ?
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:07
От йой. Не гарно це. Але вже як є
У зв'язку з цим питання: в якій банці зараз кращі умови для "входу" через фонд?
Може, хтось якихось ніштяків підкине за це?
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:07
sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Хто не слідкував за банкою - несподіванка.
А хто слідкував був готовий і до ТА.
Аркада, Місто...яка банка наступна?
Клиринговый Дом , чи Сич ... мабуть
Січовики, мабуть, будуть тільки раді, як не дивно.
Діло в тому, що у них вклади з авансовою виплатою відсотків. Відсотки вже отримані. Гарантовані кошти отримають і ще раз вкладуть в іншу банку. Класно.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:18
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:11
ну что подарочек на НГ?
есть шансы что выкупят или ждать выплату от фонда по заниженному курсу?
как лучше с гривнами поступить?
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