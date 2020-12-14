Adast
нет банку должен, в процессе ликвидации банка (если она будет) кредиты будут уступаться физ/юр лицам.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:42
Adast
нет банку должен, в процессе ликвидации банка (если она будет) кредиты будут уступаться физ/юр лицам.
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:57
Клиринговый Дом , чи Сич ... мабуть
никому не верю
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:22
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:28
Кредит як платився так і платите.
При зміні реквізитів банк Вас мусить повідомити.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:59
ХЗ... а чому, наприклад, не МТБ ?
нє ?
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:07
От йой. Не гарно це. Але вже як є
У зв'язку з цим питання: в якій банці зараз кращі умови для "входу" через фонд?
Може, хтось якихось ніштяків підкине за це?
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:07
Січовики, мабуть, будуть тільки раді, як не дивно. Діло в тому, що у них вклади з авансовою виплатою відсотків. Відсотки вже отримані. Гарантовані кошти отримають і ще раз вкладуть в іншу банку. Класно.
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:11
ну что подарочек на НГ?
есть шансы что выкупят или ждать выплату от фонда по заниженному курсу?
как лучше с гривнами поступить?
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:58
Re: Місто Банк
сьогодні забирав депо з С14 - думаю вчасно.
Нач цікавився куди, чи моніторю ставки по банках. Теж думав - перекинути на "відпочинок" - але там 10,25. PS Депо занкінчився ще 11-12-20, це тільки сьогодні дойшов. А тут така новина.
Симолічненько:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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