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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 30
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:11

Re: Місто Банк

  Квесторе_поверніться написав:Кредит як платився так і платите.
При зміні реквізитів банк Вас мусить повідомити.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 07:50

Нарешті викинули з ринку цю ригівську сміттярку. Краще пізно, ніж ніколи.
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 08:30

  Solar_simfi написав:Нарешті викинули з ринку цю ригівську сміттярку. Краще пізно, ніж ніколи.

Вчера карты на р2р работали на полную,рано Минфин слил новость-инсайдеры капустные
никому не верю
sens
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