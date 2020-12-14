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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 23:11
Re: Місто Банк
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Вів 15 гру, 2020 07:50
Нарешті викинули з ринку цю ригівську сміттярку. Краще пізно, ніж ніколи.
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Додано: Вів 15 гру, 2020 08:30
Вчера карты на р2р работали на полную,рано Минфин слил новость-инсайдеры капустные
никому не верю
Додано: Вів 15 гру, 2020 09:53
странно на сайте банка новостей нет
нбу задним числом вынесли решение?
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:02
А на сайті Фонду?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:11
По какому курсу будут вклады конвертировать ?
По курсу который дейстовал на вчера или по курсу который был утвержден вчера и действует сегодня ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:43
Хай спочиває...до західних теренів так і не дійшла.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:59
Додано: Вів 15 гру, 2020 11:28
Подскажите, а какие банки при выплатах от ФГВФЛ дают документы что это именно деньги от ФГВФЛ?
А то, кажись, в Альфе, Примате, Пумбе, там в выписке по карте не было указано что это от ФГВФЛ.
Агенты фонда:
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
- АТ «Ідея Банк»
- АТ «ПРАВЕКС БАНК»
- АТ «АЛЬФА-БАНК»
- АТ «КРЕДОБАНК»
- АБ «УКРГАЗБАНК»
- АТ «ПУМБ»
- АТ «ТАСКОМБАНК»
- Акціонерний банк «Південний»
- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: ;
- АТ «Ощадбанк
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