|
|
|
Місто Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 11:40
У тигипыча выдавали раньше.
Типа как денежный перевод, и там назначение "выплата гарантованої суми ...."
Но очень склоняют к депо.
Впринципе там можно оставлять, или конвертировать в валюту и оставлять.
У пивденного тоже аналогично
Да скорее всего везде. Проще из этого списка выбрать свой "любимый" банк, и с манагером обговорить этот вопрос
Можно попросить выдать через кассу как денежный перевод со всеми бумажками, а потом типа внести на счёт, депо, карту (как договоритесь)
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13543
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7430 раз.
- Подякували: 3554 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 15 гру, 2020 11:45
Вкладчик1234 написав:
У тигипыча выдавали раньше.
Типа как денежный перевод, и там назначение "выплата гарантованої суми ...."
назначение есть у всех,
интересует где пишут от кого
-
J
-
-
- Повідомлень: 5063
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 11:52
J написав: Вкладчик1234 написав:
У тигипыча выдавали раньше.
Типа как денежный перевод, и там назначение "выплата гарантованої суми ...."
назначение есть у всех,
интересует где пишут от кого
напомните , где у Привата искать свой денежный мешок от Фонда
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12451
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 721 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|44766
|5476787
|
Вів 15 гру, 2020 12:25
omb
|
|17975
|2528798
|
Вів 15 гру, 2020 11:22
KVV
|
|91550
|10869994
|
|