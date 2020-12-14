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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 30
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:40

У тигипыча выдавали раньше.
Типа как денежный перевод, и там назначение "выплата гарантованої суми ...."
Но очень склоняют к депо.
Впринципе там можно оставлять, или конвертировать в валюту и оставлять.

У пивденного тоже аналогично

Да скорее всего везде. Проще из этого списка выбрать свой "любимый" банк, и с манагером обговорить этот вопрос

Можно попросить выдать через кассу как денежный перевод со всеми бумажками, а потом типа внести на счёт, депо, карту (как договоритесь)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:45

  Вкладчик1234 написав:У тигипыча выдавали раньше.
Типа как денежный перевод, и там назначение "выплата гарантованої суми ...."

назначение есть у всех,
интересует где пишут от кого
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:52

  J написав:
  Вкладчик1234 написав:У тигипыча выдавали раньше.
Типа как денежный перевод, и там назначение "выплата гарантованої суми ...."

назначение есть у всех,
интересует где пишут от кого

напомните , где у Привата искать свой денежный мешок от Фонда 8) :?:
никому не верю
sens
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