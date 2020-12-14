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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 11:40
У тигипыча выдавали раньше.
Типа как денежный перевод, и там назначение "выплата гарантованої суми ...."
Но очень склоняют к депо.
Впринципе там можно оставлять, или конвертировать в валюту и оставлять.
У пивденного тоже аналогично
Да скорее всего везде. Проще из этого списка выбрать свой "любимый" банк, и с манагером обговорить этот вопрос
Можно попросить выдать через кассу как денежный перевод со всеми бумажками, а потом типа внести на счёт, депо, карту (как договоритесь)
Biden's Laptop Matters
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 15 гру, 2020 11:45
Вкладчик1234 написав:
У тигипыча выдавали раньше.
Типа как денежный перевод, и там назначение "выплата гарантованої суми ...."
назначение есть у всех,
интересует где пишут от кого
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J
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Додано: Вів 15 гру, 2020 11:52
J написав: Вкладчик1234 написав:
У тигипыча выдавали раньше.
Типа как денежный перевод, и там назначение "выплата гарантованої суми ...."
назначение есть у всех,
интересует где пишут от кого
напомните , где у Привата искать свой денежный мешок от Фонда
никому не верю
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:36
Есть вклад фонд, не успела забрать % за два месяца. После возвращения 200т. в четвертую очередь попадаю автоматически или нужны какие-то действия с моей стороны?
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:39
Nona9 написав:
Есть вклад фонд, не успела забрать % за два месяца. После возвращения 200т. в четвертую очередь попадаю автоматически или нужны какие-то действия с моей стороны?
Нужно заяву написать временному админу.
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darmet
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:44
darmet написав: Nona9 написав:
Есть вклад фонд, не успела забрать % за два месяца. После возвращения 200т. в четвертую очередь попадаю автоматически или нужны какие-то действия с моей стороны?
Нужно заяву написать временному админу.
По-моему после принятия решения о ликвидации
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velvet
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:48
velvet написав: darmet написав: Nona9 написав:
Есть вклад фонд, не успела забрать % за два месяца. После возвращения 200т. в четвертую очередь попадаю автоматически или нужны какие-то действия с моей стороны?
Нужно заяву написать временному админу.
По-моему после принятия решения о ликвидации
Да. На написание заявы дается 1 месяц.
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darmet
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:06
Спасибо.
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