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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:50
бульбик написав:
В Альянсе вроде бы сейчас неплохие условия на год
Найкращі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 14:54
Квесторе_поверніться написав: бульбик написав:
В Альянсе вроде бы сейчас неплохие условия на год
Найкращі.
В Земельном капитале тоже неплохие. Был на прошлой неделе, вытянул +0,75% к 11,5%.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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Додано: Вів 15 гру, 2020 15:11
Немає Зємєлі на західних теренах.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 16:46
Квесторе_поверніться написав: zoawlhxc написав:
странно на сайте банка новостей нет
нбу задним числом вынесли решение?
А на сайті Фонду?
На сайте НБУ:
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Додано: Вів 15 гру, 2020 16:52
Nona9 написав:
Есть вклад фонд, не успела забрать % за два месяца.
А я как раз вчера все %% перевела на карту Альфы.
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