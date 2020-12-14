бульбик написав:В Альянсе вроде бы сейчас неплохие условия на год
Найкращі.
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ФГВФО Розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» (далі – АТ «Місто Банк») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно).
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iurii44 написав:ФГВФО Розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» (далі – АТ «Місто Банк») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно).
Це коли бабло платити почнуть?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
iurii44 написав:ФГВФО Розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» (далі – АТ «Місто Банк») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно).
Це коли бабло платити почнуть?
Ну так
Про час та порядок виплат вкладникам Банку буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - www.fg.gov.ua, на веб-сайті Банку - www.mistobank.com.ua та у відокремлених підрозділах Банку (РУ, філіях, відділеннях).
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iurii44 написав:ФГВФО Розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» (далі – АТ «Місто Банк») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно).
iurii44 написав:ФГВФО Розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» (далі – АТ «Місто Банк») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно).
Це коли бабло платити почнуть?
Примерно в 20х числах января
Місяць втрачених відсотків і невідомо який курс долара буде 20 січні І все і за якихось жалюгідних 5.5% річних
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".