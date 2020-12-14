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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 30
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:50

  бульбик написав:В Альянсе вроде бы сейчас неплохие условия на год

Найкращі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:54

  Квесторе_поверніться написав:
  бульбик написав:В Альянсе вроде бы сейчас неплохие условия на год

Найкращі.

В Земельном капитале тоже неплохие. Был на прошлой неделе, вытянул +0,75% к 11,5%.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:11

Немає Зємєлі на західних теренах. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:46

  Квесторе_поверніться написав:
  zoawlhxc написав:странно на сайте банка новостей нет
нбу задним числом вынесли решение?

А на сайті Фонду?

На сайте НБУ:

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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:52

  Nona9 написав:Есть вклад фонд, не успела забрать % за два месяца.

А я как раз вчера все %% перевела на карту Альфы.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:07

ФГВФО
Розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» (далі – АТ «Місто Банк») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно).
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:12

  iurii44 написав:ФГВФО
Розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» (далі – АТ «Місто Банк») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно).

Це коли бабло платити почнуть?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:15

  Ukrainian написав:
  iurii44 написав:ФГВФО
Розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» (далі – АТ «Місто Банк») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно).

Це коли бабло платити почнуть?

Ну так
Про час та порядок виплат вкладникам Банку буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - www.fg.gov.ua, на веб-сайті Банку - www.mistobank.com.ua та у відокремлених підрозділах Банку (РУ, філіях, відділеннях).
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:15

  Ukrainian написав:
  iurii44 написав:ФГВФО
Розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» (далі – АТ «Місто Банк») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно).

Це коли бабло платити почнуть?

Примерно в 20х числах января
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:22

  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:
  iurii44 написав:ФГВФО
Розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» (далі – АТ «Місто Банк») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно).

Це коли бабло платити почнуть?

Примерно в 20х числах января

Місяць втрачених відсотків і невідомо який курс долара буде 20 січні
І все і за якихось жалюгідних 5.5% річних
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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