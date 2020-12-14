Всякий хто працює з дрібними банками повинен бути готовий до ТА.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:26
Re: Місто Банк
Всякий хто працює з дрібними банками повинен бути готовий до ТА.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:33
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:35
хтось палкою гнав?
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:38
Не расстраивайтесь.
Если бы Вы открыли валютный вклад в другом банке под 2%, то потеряли бы столько же, как от временной администрации.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:38
В Моєму банку ТА є неможлива.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:40
А в Вас тут гривня чи валюта на депо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:57
До 9 декабря был доллар под 5,75%
Вклад закончился и я забрала его в Мегу под 3,05%, а в Мисто принесла гривну и пополнила свой депозит под 16%
Так что, сейчас там у меня 198050 грн.
Жадность и Отвага!
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